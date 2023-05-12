Рецепт для пикника в День матери: рекомендует шеф-повар Марис Янсонс

По традиции во второе воскресенье мая в Латвии отмечается День матери. Солнечная погода на этой неделе идеально подходит для того, чтобы удивить свою маму, пригласив ее в честь праздника на пикник. Подготовиться к пикнику в честь Дня матери или любого другого праздника не так уж сложно. Необходимо лишь несколько основных вещей и немного вдохновения. Чтобы помочь подготовиться к предстоящему празднику, шеф-повар Марис Янсонс делится рецептом простого в приготовлении десерта, который не только удивит маму, но и навеет воспоминания о детстве, при этом его удобно и легко взять с собой.