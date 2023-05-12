Рецепт для пикника в День матери: рекомендует шеф-повар Марис Янсонс

По традиции во второе воскресенье мая в Латвии отмечается День матери. Солнечная погода на этой неделе идеально подходит для того, чтобы удивить свою маму, пригласив ее в честь праздника на пикник. Подготовиться к пикнику в честь Дня матери или любого другого праздника не так уж сложно. Необходимо лишь несколько основных вещей и немного вдохновения. Чтобы помочь подготовиться к предстоящему празднику, шеф-повар Марис Янсонс делится рецептом простого в приготовлении десерта, который не только удивит маму, но и навеет воспоминания о детстве, при этом его удобно и легко взять с собой.
"У меня детство однозначно ассоциируется с мамой и едой ее приготовления. В качестве самых запоминающихся рецептов назову творожный торт и творожные домики, которые по тем временам казались необычайно креативными и инновационными. Хотя это были совсем другие времена, они и сегодня навевают тепло и воспоминания. Думаю, что у многих мам рецепт творожных домиков ассоциируется и с их собственным детством. Надеюсь, что дети вдохновятся этим рецептом и порадуют своих мам, самостоятельно приготовив к празднику какое-либо классическое или современное угощение. Что бы вы ни приготовили, главное - сделать это и порадовать маму", - призывает шеф-повар Марис Янсонс.
Как упаковать еду для пикника?
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус призывает насладиться солнечной погодой и устроить пикник в День матери. Выбрав правильные принадлежности, соответствующим образом упаковав еду и закуски, вы сможете легко и комфортно наслаждаться пикником на свежем воздухе.
"Мой совет - выбирайте прочную посуду для еды с крышкой, чтобы в ней было не только удобно транспортировать угощение до места пикника, но и визуально привлекательно подать закуски и десерты. Прозрачные стеклянные контейнеры и баночки добавят элегантности пикнику, а также в такой посуде хорошо видно, что находится внутри. Некоторые закуски можно упаковать также в повторно закрывающиеся пакеты", - советует руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Другие продукты можно положить в специальные сумки-холодильники, которые не только удобны в переноске, но и дольше сохраняют свежесть и нужную температуру. Если вы планируете готовить горячую пищу, подумайте и выберите рецепты блюд, которые можно упаковать в термосы для еды.
Не забудьте о праздничном декоре для пикника
Дизайнер интерьеров IKEA предлагает несколько идей, реализация которых не потребует больших затрат. Чтобы сделать пикник на природе более комфортным, незаменимыми элементами для подачи напитков станут поднос или складной сервировочный столик, который стоит всего несколько евро. Подушки обеспечат дополнительный комфорт и уют, когда вы сидите, а складные стулья или небольшие табуретки подойдут тем, кто хочет наслаждаться отдыхом на природе с максимальным комфортом.
"При подготовке к пикнику призываю также подумать об элементах и декоре, которые помогут создать настоящую праздничную атмосферу. Например, о портативной колонке для музыки, наружных гирляндах, лампочках на батарейках, LED-свечах, которые безопасно использовать на открытом воздухе, специально предназначенных для отдыха на природе подушках, а также пледах. Все эти элементы помогут создать особую праздничную атмосферу", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Рецепт Мариса Янсонса: творожные домики с цветами первоцвета
Ингредиенты для творожных домиков:
- 400 г творога (5%);
- 100 г молока (для пропитки печенья);
- 200 г сливок;
- 50 г сиропа первоцвета;
- 50 г мармелада;
- 60 г шоколада (70 %) для декора;
- 5 г желатина (в пластинках);
- 30 г лесных орехов;
- 12 штук печенья Selga (1 пачка);
- 6 штук круглого песочного печенья по выбору;
- 100 г малины или других свежих ягод;
- По желанию - цветы первоцвета для декора.
Ингредиенты для сиропа из первоцвета:
- 50 г цветов первоцвета
- 100 г сахара
- 100 мл воды
Сироп из цветов готовится довольно просто - положите собранные цветы в воду и варите, пока сироп не приобретет красивый цвет (около 5 мин.). Затем процедите смесь и добавьте сахар. Используйте часть приготовленного сиропа для рецепта, а остальным наслаждайтесь, добавляя в чай или газированную воду.
В качестве альтернативы сиропу из первоцвета можно использовать сахарную пудру - вместо сиропа добавьте в творог 50 г сахарной пудры и взбейте.
Приготовление
- Взбейте творог с сиропом первоцвета
- Дайте желатину разбухнуть в холодной воде
- Мелко нарежьте мармелад, а орехи обжарьте и измельчите
- Добавьте мармелад и орехи в смесь творога и сиропа
- Подогрейте 50 г сливок, добавьте разбухший желатин и растворите
- Оставшиеся сливки взбейте до крепких пиков и осторожно вмешайте в творожную массу, добавьте разведенный желатин. Хорошо перемешайте
- Отложите 100 г готовой начинки, чтобы использовать для круглого печенья.
Изготовление домиков
Для каждого домика необходимы три печенья. Перед формированием домика обмакните каждое печенье в молоко. Затем выложите ложкой творожную смесь на каждое печенье и соедините все части вместе, чтобы получился треугольный домик. Пустые места заполните творожной массой.
Формирование круглого печенья
Застелите поднос или блюдо пищевой пленкой. Выложите сверху начинку и разровняйте так, чтобы ее толщина составляла около 1 см. Поместите в холодильник для застывания. Примерно через три часа, когда смесь застынет, с помощью круглой формы вырежьте из массы круги по размеру песочного печенья. Возьмите два печенья и сложите их вместе, посредине поместив начинку круглой формы.
Декорирование шоколадом
Размельчите шоколад, положите в миску и растопите на водяной бане или в микроволновой печи. Растопленный шоколад ложкой полейте на домики и круглое печенье.
Для того чтобы приготовленное угощение было легко взять с собой на пикник и транспортировать, положите его в посуду для пикника или пищевые контейнеры с крышками. Не забудьте украсить ягодами или цветами первоцвета.
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