"Новое Единство": пока ни одна партия еще не высказала поддержку Ринкевичу

Она отметила, что кандидатура Ринкевича была выдвинута партией абсолютно единогласно после того, как стало ясно, что действующий президент Эгил Левитс не будет иметь достаточной поддержки.

"Мы будем двигаться шаг за шагом. Далее запланированы широкие консультации", - сказала Краста, добавив, что будет проделана работа, чтобы обеспечить Ринкевичу максимальную поддержку.

Она также пояснила, что хотя ни одна другая политическая сила пока не выразила поддержку, Ринкевич готов говорить со всеми сторонами и объяснить свое видение.

Консультации с другими политическими силами начнутся как можно скорее, и ближайшие недели будут насыщены событиями, сказала Краста.

​Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул в кандидаты в президенты основателя партии, бизнесмена и архитектора Улдиса Пиленса. "Прогрессивные" выдвинули Элину Пинто, а "Новое Единство" - министра иностранных дел Ринкевича. Нынешний президент Эгил Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

Выборы президента в Сейм пройдут в последний день мая, кандидатов можно выдвигать до 13 мая.