Россия: Украина наступает на Соледарском направлении

По словам Министерства обороны РФ, подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

По словам представителя Министерства обороны РФ, прорывов обороны российских войск не допущено.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, сообщил днем в пятницу, 12 мая, что подразделения ВСУ "сверхусилиями" остановили российские силы и "даже отбросили" их назад на некоторых направлениях. Об этом Зеленский заявил после заседания ставки верховного главнокомандующего.

Таким образом Украина пока не подтвердила заявления РФ о том, что ВСУ перешли в наступление.