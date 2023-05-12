Россия: Украина наступает на Соледарском направлении

Министерство обороны РФ утверждает, что в четверг, 11 мая, Вооруженные силы Украины наступали на Соледарском направлении в Донецкой области Украины "на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров". Об этом пишет "Медуза".
По словам Министерства обороны РФ, подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.
По словам представителя Министерства обороны РФ, прорывов обороны российских войск не допущено.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, сообщил днем в пятницу, 12 мая, что подразделения ВСУ "сверхусилиями" остановили российские силы и "даже отбросили" их назад на некоторых направлениях. Об этом Зеленский заявил после заседания ставки верховного главнокомандующего.
Таким образом Украина пока не подтвердила заявления РФ о том, что ВСУ перешли в наступление.
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