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Минобороны РФ: в Крыму упал вертолет, два летчика погибли

rus.tvnet.lv
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Вертолет Ми-8. Иллюстративный снимок.
Вертолет Ми-8. Иллюстративный снимок. Фото: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Министерство обороны РФ сообщает, что в оккупированном Крыму упал российский военный вертолет, в результате крушения погибли два летчика. Об этом пишет Русская служба BBC.

Российский ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму во время учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что борту не было боекомплекта. Разрушений на земле нет.

Оба пилота погибли.

"Предварительная причина крушения - отказ техники", - утверждает Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала Mash и 112, это произошло в селе Светлое Джанкойского района Крыма.

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