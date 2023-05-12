Минобороны РФ: в Крыму упал вертолет, два летчика погибли

Министерство обороны РФ сообщает, что в оккупированном Крыму упал российский военный вертолет, в результате крушения погибли два летчика. Об этом пишет Русская служба BBC.
Российский ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму во время учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что борту не было боекомплекта. Разрушений на земле нет.
Оба пилота погибли.
"Предварительная причина крушения - отказ техники", - утверждает Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала Mash и 112, это произошло в селе Светлое Джанкойского района Крыма.
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