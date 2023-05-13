Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

"Кочанова должна обеспечить передачу власти следующему политику, которого объявят победителем на выборах, - считает Мацукевич. - Этим человеком может быть старший сын Лукашенко, который пользуется безусловным авторитетом во власти, пусть и непубличным. Только это, по логике Александра Лукашенко, гарантирует безопасность его семье".

При этом эксперт отмечает, что Россия может определить другого преемника - например, премьер-министра. Романа Головченко называют "человеком Виктора Лукашенко". Он хорошо зарекомендовал себя в Москве, до этого возглавлял военно-промышленный комитет, поэтому не чужой для силовиков человек, также имеет связи на Востоке - был послом в ОАЭ.

Может ли стать преемником выходец из силового блока? Координатор экспертной сети "Наше мнение" Вадим Можейко слабо оценивает их шансы. "У белорусских силовиков есть физическая власть, но сами чиновники не захотят такого правителя, потому что боятся репрессий, - говорит собеседник. - Смерть Сталина - хорошая иллюстрация, как в таких случаях номенклатура объединяется против чекистов".

Кроме того, отмечает Можейко, среди белорусских силовиков нет единства - на этом всегда была выстроена политика Лукашенко, который панически боится заговоров.

Использует ли шанс оппозиция?

Светлана Тихановская предполагает, что после смерти Лукашенко среди его элиты начнется самая настоящая борьба: "Если его не будет, то все влияние этой "элиты" будет очень хрупким - а амбиции огромны. Именно в этот момент должны быть назначены новые выборы - для разрешения политического кризиса и нарастающего раскола в стране". Политик отметила, что демсилы разработали стратегию на переходный период, однако пока она не опубликована.

"Идеального плана быть не может, это все же будет беспрецедентный случай для Беларуси, - считает Можейко. - Самое важное - вовремя почувствовать момент. Если слишком рано вернуться в Беларусь, можно оказаться в тюрьме. Если слишком поздно, все уже будет решено".