Видео ⟩ Убийство в Екабпилсе: жители все еще не чувствуют себя безопасно

Скоро пройдет месяц с момента убийства в Екабпилсском крае. До сих пор неизвестно, что стало с преступником - 53-летним Леоной Русиньшем. Его поиски продолжаются, подчеркивают Государственная полиция и Министерство внутренних дел, сообщает Latvijas Televīzija.
Местные жители, которых журналисты встретили в районе, где произошло убийство и в Екабпилисе, признаются, что чувствуют себя небезопасно и уверены, что если бы встретили Русиньша, то узнали бы его.
"Каждый же думает о себе, надеясь, что он где-то далеко. Потому что все СМИ забиты его фотографиями, и мы все знаем его лицо. Было бы безумием, если бы он ходил здесь рядом. Я думаю, он где-то далеко", - говорит почтальон Инга Осма.
Местные жители подтверждают, что в первые недели после преступления здесь часто видели сотрудников полиции, а также земессаргов. Это и заставляет чувствовать себя в большей безопасности, и, наоборот, напоминает, что убийца, вероятно, все еще рядом.
"Я его давно знаю. Над полицией он просто смеется. Он на все способен. У человека, когда адреналин зашкаливает… Он может ходить кругами", - считает местный житель Антон.
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Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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