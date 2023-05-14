Забастовка учителей, убийство женщины и скандал в баскетболе: общество негодует

Объединяет эти события то, что наблюдается равнодушие со стороны высших должностных лиц и ответственных лиц, когда люди пытаются добиться достойных условий труда или просто защитить свою жизнь.

Антрополог Айвита Путниня считает: "Все эти события имеют один общий мотив, то есть это такое насильственное отношение к согражданам - начиная с отношения политиков к забастовке учителей, не обращаясь с этими людьми как с равными. Точно так же и в случае с Екабпилсом - они сообщают, что нам не нужна Стамбульская конвенция, у нас нет проблем с насилием. Везде проблема именно в этой этике отношений".

Хорошая новость заключается в том, что общество говорит об этом, а значит, для некоторых людей такие ценности или их отсутствие уже неприемлемы.

"Я бы сказала, что мы точно не должны сдаваться, сам факт того, что мы говорим об этом, не означает, что ситуация для нас ухудшается, а, наоборот, то, что ранее было полностью скрыто, выходит наружу и, таким образом, - это возможность это решить", - говорит политолог Ивета Кажока.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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