Эпоха Эрдогана. Как изменилась Турция за 20 лет его правления

Сторонникам Эрдогана нравится крепкая рука и вертикаль власти. Они говорят, что так управлять государством получается лучше, чем раньше, в эпоху шатких парламентских коалиций.

Противники утверждают, что такая политика выхолостила институты и лишила их способности служить гражданам без прямого распоряжения Эрдогана, как это показало февральское разрушительное землетрясение. А он всегда занят, не во всем разбирается, а его глобальные цели порой не совпадают с нуждами простых людей.

Они же опасаются, что всю эту вертикаль Эрдоган создавал под себя, и чем дольше он остается у власти, тем тяжелее ему будет с ней расстаться, какой бы ни была воля народа.

Жить стало лучше… а потом хуже

За 20 лет при Эрдогане благосостояние Турции и ее жителей решительно возросло.

Первое десятилетие было отмечено ростом экономики на шикарные 8% в год, а показатель национального богатства на душу населения увеличился почти втрое - с 4,7 тысячи долларов в 2003 году до 12,5 тысячи в 2013-м.

Все благодаря либеральной экономической политике и перспективам евроинтеграции. Иностранцы с удовольствием вкладывали деньги в Турцию, а Эрдоган не жалел казенных средств на масштабные инфраструктурные проекты.

Эрдоган осматривает буровое судно Abdülhamid Han Фото: Getty Images

Но во втором десятилетии рост замедлился вдвое, ВВП на душу населения перестал расти и даже сократился, а цены начали расти темпами, невиданными с 2001 года, - более 60% в год. Национальная валюта пережила несколько девальваций.