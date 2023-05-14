Фото ⟩ В Турции начались выборы президента

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле, подъезд к участку в престижном районе Ускюдар охраняла бронемашина.

Реджеп Тайип Эрдоган приехал к участку голосования Фото: Reuters/ScanPix

В выборах президента участвуют Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса ATA Синан Оган.

Чтобы победить в первом туре выборов президента, один из кандидатов должен набрать не менее 50 процентов плюс один голос. В противном случае будет второй тур голосования, который намечен на 28 мая.

Основной конкурент действующего президента Турции на выборах - Кемаль Кылычдароглу. Он хочет вернуть Турцию к парламентской системе, от которой Реджеп Тайип Эрдоган отошел после поправок к Конституции 2017 года.