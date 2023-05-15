Пляжам вручат Голубые флаги

На мероприятии представители самоуправлений поделятся своим опытом по выполнению критериев программы Голубого флага по качеству воды, контролю загрязнения, безопасности и предотвращению рисков в местах купания, сокращению количества мусора.

Сегодня в Латвии открывается новый купальный сезон, когда на самых популярных пляжах начинается регулярная проверка качества воды. В настоящее время результаты показывают, что качество воды соответствует требованиям во всех официальных местах для купания на внутренних водоемах и в море, и ни в одной пробе воды не обнаружено микробиологического загрязнения, сообщили агентству LETA в Инспекции здравоохранения.

Как сообщалось, в этом году сертификаты Голубого флага получат 11 мест для купания и одна пристань для яхт.

В летний сезон Голубые флаги будут развеваться в Лиепае на юго-западном пляже, пляже возле стадиона и в Беберлини, в Риге - на пляжах в Вакарбулли и Вецаки, в Даугавпилсе - на пляже Stropu vilnis и пляже Стропу.

Голубые флаги присвоены также городскому пляжу Вентспилса, пляжу на водохранилище Раджу в Екабпилсском крае, пляжу на озере Лиелэзерс в Лимбажском крае и центральному пляжу Саулкрасты.

В категории яхтенных пристаней сертификат получила пристань Liepāja Marina в Лиепайской специальной экономической зоне.

Для получения сертификата Голубого флага места купания должны соответствовать 33 критериям, яхтенные пристани - 38. Критерии касаются качества воды, очистки сточных вод, сбора отходов и других экологических аспектов, доступности окружающей среды для различных групп населения, мер безопасности и др.