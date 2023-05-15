СМИ: Пригожин предложил Киеву данные о позициях российской армии

Напомним, что ЧВК "Вагнер" уже несколько месяцев ведут ожесточенные бои за украинский город Бахмут.

Газета заявляет, что Украина отказалась от предложения, поскольку не доверяет Пригожину.

Ранее Пригожин публично угрожал вывести своих наемников из окрестностей Бахмута, если Минобороны России не предоставит наемникам дополнительные боеприпасы.

The Washington Post пишет, что предложение Пригожин сделал по своим каналам в украинских спецслужбах.

В интервью The Washington Post в мае президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил контакты с Пригожиным, добавив, что "это вопрос военной разведки".

Представители Белого дома отказались комментировать статью The Washington Post, которая основана на документах разведки США, просочившихся в чат приложения Discord.