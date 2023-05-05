Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором жалуется на значительные потери группировки.
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Видео ⟩ Пригожин обматерил Шойгу, показал трупы бойцов и пригрозил уйти из Бахмута 10 мая
На видео, которое с субтитрами на английском языке в Twitter перепубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, Пригожин показывает тела погибших бойцов ЧВК "Вагнер", грубо ругается матом и злится на недостаточные поставки боеприпасов, а также требует незамедлительной реакции России.
Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023
He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n
"Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на YouTube ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право?. Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов — их [погибших] в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это", - говорит Пригожин, требуя незамедлительно поставить боеприпасы в достаточном количестве.
"У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!" – заявил Пригожин.
Ранее Пригожин уже сообщал о тяжелых потерях среди своих бойцов и обвинял руководство в Москве, что они вынуждают их "голодать без боеприпасов".
В свою очередь в пятницу Пригожин сообщил, что выведет бойцов ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая.
Prigozhin announces that the Wagner Group will withdraw from Bakhmut on May 10th.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2023
pic.twitter.com/mtentaCKDG
"Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, Министру обороны, Верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнер", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", – говорится в заявлении Пригожина, опубликованном в Telegram.
"Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", – сказано в обращении.
Как отмечает Русская служба ВВС, конфликт Пригожина с Минобороны продолжается не первый месяц, но в такой острой форме не проявлялся.
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