Видео ⟩ Пригожин обматерил Шойгу, показал трупы бойцов и пригрозил уйти из Бахмута 10 мая

"Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на YouTube ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право?. Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов — их [погибших] в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это", - говорит Пригожин, требуя незамедлительно поставить боеприпасы в достаточном количестве.