Фото ⟩ В Юрмале задержан торговец наркотиками. Изъята крупная партия

Полиция получила информацию о человеке в Юрмале, который, вероятно, продавал наркотические вещества жителям Юрмалы, Тукумса, Талси и Елгавы.

Галерея: Изъятые наркотики и денежные средства

В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве Юрмалы тайник с наркотическими веществами. Их изъяли и отвезли на экспертизу, где было установлено, что изъятое наркотическое вещество - протонитазен.

Вес наркотиков составил 834 грамма, а приблизительная стоимость - 84 000 евро. Следует отметить, что протонитазен является психоактивным веществом, синтетическим опиоидом, действие которого даже сильнее, чем у героина.

2 мая полиция задержала по подозрению в совершении уголовного преступления мужчину 1971 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиции за аналогичное преступление.

Стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины, где были обнаружены и изъяты золотые изделия общей стоимостью около пяти тысяч евро, а также наличные деньги - 905 евро, которые, скорее всего, были добыты преступным путем.

Также изъяты три автомобиля - Audi Q7, BMW X5 и Ford Galaxy.

Мужчина за совершение уголовного правонарушения может быть наказан лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором полиции на срок до трех лет.

Полиция призывает жителей активно сообщать о местах, где происходит незаконный оборот наркотиков, а также о причастных лицах.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.