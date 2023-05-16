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Фото ⟩ Дизайн минималисток: что такое "атласный" маникюр?

rus.tvnet.lv
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Среди заметных трендов в минималистичном маникюре в последний месяц выделилась интересная новинка - "атласное" покрытие ногтей, рассказывает The Symbol.

Из названия ясно, что дизайн такого маникюра должен быть похож на блеск атласной ткани. Обычно используются классические цвета, такие как кремовый, молочный, бежевый и нежно-розовый. 

Издание для выполнения этой техники советует использовать лак с мелким шиммером или нанести мерцающую перламутровую втирку поверх обычного лака. Смотрите, как это должно выглядеть на деле!

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