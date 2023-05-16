Фото ⟩ Дизайн минималисток: что такое "атласный" маникюр?

Среди заметных трендов в минималистичном маникюре в последний месяц выделилась интересная новинка - "атласное" покрытие ногтей, рассказывает The Symbol.
Из названия ясно, что дизайн такого маникюра должен быть похож на блеск атласной ткани. Обычно используются классические цвета, такие как кремовый, молочный, бежевый и нежно-розовый.
Издание для выполнения этой техники советует использовать лак с мелким шиммером или нанести мерцающую перламутровую втирку поверх обычного лака. Смотрите, как это должно выглядеть на деле!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!