Назаров о спектакле в Риге и отъезде из РФ: "Не путайте любовь к родине с любовью к партии"

"Это неправда, когда призывают любить родину. Мы не отказывались любить родину... Не путайте любовь к родине с любовью к партии", - заметил Дмитрий Назаров.

О спектакле в Риге

"Это не совсем спектакль. Это театрализованная встреча, концерт, выстроенный таким образом, чтобы зритель услышал некую жесткую правду о том, что происходит. Задал себе вопрос: "Что делать дальше?". Дальше мы даем ответ. Мы читаем стихи и песни, кавер-версии, немного переделанные, переведенные", - рассказал он.

Дмитрий Назаров подчеркивает, что в своем выступлении они соблюдают эмоциональный баланс: "Что нужно сделать, чтобы "этот бекрень выровнять. Здесь нет ни провокации, ни вызова. Как оно есть, но художественными средствами".



Назаров и Васильева считают, что их концерт-спектакль - это как некий мастер-класс.

Об очаровании власти и ответственности

Дмитрий Назаров сталкивался с разными высокопоставленными людьми, но никогда не шел на "крючок". Он отмечает, что "очарование зла" и "очарование власти" всегда где-то рядом. Он вспомнил Булгакова и его "Мастера и Маргариту". С его слов, Булгаков боялся Сталина, но ничего не делал, а Назаров часто восхищает других тем, что боится, но что-то делает.

"Мне страшно за людей, которые остались в России, но главное сейчас не потакать. Не идти с ними ни на какие компромиссы. Это нельзя было раньше делать, а сейчас тем более, - говорит Ольга Васильева. - [...] Я думаю, что каждый должен отвечать за себя... Несите за это ответственность... Наверное, хорошо, что сделала Чулпан... Слава Господи, что она не была за войну".

Видео: Интервью с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой