Фото ⟩ Ночной обстрел Киева: исключительная по своей плотности атака

В ночь на вторник, 16 мая, в Киеве прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО. Об этом сообщает Русская служба BBC.
В Киевской администрации заявили, что, по предварительной информации, падение обломков зафиксировано в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы
"Взрывы в Киеве. Несколько - в Соломенском районе. А в Шевченковском на территорию зоопарка упали обломки ракеты", - написал мэр Киева Виталий Кличко.
По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".
Попко называет атаку "исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени".
По предварительной информации, подавляющее большинство ракет было уничтожено.
Попко уточнил, что наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе - там произошло возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал ранее, что, по предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!