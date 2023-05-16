Фото ⟩ Ночной обстрел Киева: исключительная по своей плотности атака

В Киевской администрации заявили, что, по предварительной информации, падение обломков зафиксировано в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы

"Взрывы в Киеве. Несколько - в Соломенском районе. А в Шевченковском на территорию зоопарка упали обломки ракеты", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

Попко называет атаку "исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени".

По предварительной информации, подавляющее большинство ракет было уничтожено.

Попко уточнил, что наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе - там произошло возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал ранее, что, по предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.