"Поток" под Бахмутом. Что известно о ЧВК, связанных с "Газпромом"

Издание "Важные истории" (признано иностранным агентом и нежелательной организацией), изучая дела бойцов, которые воевали в Украины и, вернувшись в Россию, совершали преступления, нашла приговор Валуйского районного суда в Белгородской области, где упоминается "Редут". Приговор вынесен жителю Ростовской области Кириллу Топчеву, судимому по наркотической статье, - в нем прямо говорится, что с весны еще прошлого года Топчев воевал в Украине в составе ЧВК "Редут".

Ни Министерство обороны России, ни "Газпром" официально не признавали существование ЧВК, связанных с "Газпромом". Осторожно про них говорят провоенные блогеры и журналисты, которые часто позволяют себе более откровенные высказывания о ходе войны в Украине, чем официальные лица.

"Якобы "Газпром" создал три ЧВК - "Пламя", "Поток" и "Факел". Туда набирают добровольцев и передают в подчинение Минобороны. Не знаю, так это или нет, и каково у них будущее, тоже не знаю. Мало создать ЧВК, ее надо сделать эффективной, её надо экипировать, вооружить, ей надо придать идеологию, как это сделано в ЧВК "Вагнер", и, конечно, их надо тренировать, тренировать и тренировать. Потому что - просто так набрать добровольцев и кинуть их затыкать дырки, назвав это ЧВК, мы уже это проходили с мобилизованными", - говорил в конце апреля в интервью радио "КП" поддерживающий вторжение в Украину военный корреспондент "Комсомольской правды " Александр Коц.