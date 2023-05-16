В Юрмале задержан ранее судимый педофил, пострадали семеро детей

По имеющейся у полиции информации, жертвами преступной деятельности задержанного стали семь детей в возрасте от девяти до 14 лет, но число пострадавших детей, скорее всего, больше. В настоящее время он заключен под стражу, следствие продолжается.

В начале апреля 2023 года полиция получила от Государственной службы пробации и школьного социального педагога информацию о мужчине, который мог совершить сексуальное насилие над несовершеннолетними. Для проверки и установления достоверности полученной информации правоохранители возбудили уголовное дело.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что мужчина на протяжении двух лет совершал преступные действия в отношении малолетних мальчиков, несмотря на то, что он уже некоторое время находился под надзором и ему было запрещено общаться с несовершеннолетними.