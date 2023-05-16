В Юрмале задержан ранее судимый педофил, пострадали семеро детей

На прошлой неделе, 10 мая, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного криминального управления Государственной полиции задержали в Юрмале 44-летнего мужчину по подозрению в совращении и сексуальном использовании малолетних детей.
По имеющейся у полиции информации, жертвами преступной деятельности задержанного стали семь детей в возрасте от девяти до 14 лет, но число пострадавших детей, скорее всего, больше. В настоящее время он заключен под стражу, следствие продолжается.
В начале апреля 2023 года полиция получила от Государственной службы пробации и школьного социального педагога информацию о мужчине, который мог совершить сексуальное насилие над несовершеннолетними. Для проверки и установления достоверности полученной информации правоохранители возбудили уголовное дело.
В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что мужчина на протяжении двух лет совершал преступные действия в отношении малолетних мальчиков, несмотря на то, что он уже некоторое время находился под надзором и ему было запрещено общаться с несовершеннолетними.
В основном мужчина общался с детьми, когда они отдыхали на карьере в Юрмале. Первоначально подозреваемый приглашал мальчиков к себе домой, предлагал поиграть в компьютерные игры, вместе посмотреть YouTube и т. д. Завоевав их доверие, мужчина реализовал свои преступные намерения, используя детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей.
Полиция располагает информацией о семи несовершеннолетних жертвах преступления, из которых трое в настоящее время официально признаны потерпевшими в уголовном процессе, а в отношении остальных четырех проводятся процессуальные действия, после чего они, скорее всего, будут признаны потерпевшими.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый сначала познакомился с тремя мальчиками, которые затем нашли и привели к нему других мальчиков, в отношении которых он также совершал сексуальное насилие и развратные действия. Если кто-то из мальчиков не хотел участвовать и выполнять желания мужчины, он подкупал их различными вещами, в том числе деньгами.
10 мая этого года сотрудники полиции задержали мужчину 1979 года рождения, который уже был судим за аналогичные преступления и отбывал за них срок.
По месту жительства мужчины в Юрмале был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты различные носители информации.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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