Сплавлялись по реке и пропали без вести. В Грузии, возможно, погибли два литовца

Обстоятельства случившегося еще не ясны. Местные СМИ сообщили, что два человека из 11 человек пропали без вести.

Иностранные СМИ говорят, что эта группа сплавлялись в долине Гудамакари, к северу от столицы страны Тбилиси.

Сегодня, 16 мая, сообщалось, что в Грузии был найден труп одного человека. Первоначальная информация свидетельствует о том, что он является гражданином Литвы.

Должностные лица Литвы пока не могут подтвердить информацию о том, что умершие являются гражданами Литвы.