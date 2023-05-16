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Сплавлялись по реке и пропали без вести. В Грузии, возможно, погибли два литовца

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Сплав по реке. Иллюстративное фото.
Сплав по реке. Иллюстративное фото. Фото: Aleksandr Lupin/Shutterstock

Литовское СМИ 15min.lt получило информацию о двух, возможно погибших, в Грузии гражданах Литвы, которые сплавлялись по горной реке.

Обстоятельства случившегося еще не ясны. Местные СМИ сообщили, что два человека из 11 человек пропали без вести.

Иностранные СМИ говорят, что эта группа сплавлялись в долине Гудамакари, к северу от столицы страны Тбилиси.

Сегодня, 16 мая, сообщалось, что в Грузии был найден труп одного человека. Первоначальная информация свидетельствует о том, что он является гражданином Литвы.

Должностные лица Литвы пока не могут подтвердить информацию о том, что умершие являются гражданами Литвы.

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