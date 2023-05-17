В возрасте 95 лет ушла из жизни актриса Вера Грибача-Валтере

Вера Грибача-Валтере играла в театре "Дайлес" и других латвийских театрах.



При жизни Вера Грибача-Валтере публиковалась в различных периодических изданиях, в которых писала о развитии латвийского театра. В 2006 году Jumava выпустила книгу, написанную совместно с Мудите Шнейдере, вдовой легендарного актера Харийса Лиепиньша, об актере театра и кино Эвалде Валтерсе. Вместе с Анитой Меллупе она собирала и издавала сборники "Театральные анекдоты".



Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в числе других выразил соболезнования в связи со смертью актрисы: "Очень печальная новость об уходе из жизни актрисы Веры Грибачи-Вальтере. Ее жизнерадостность и энергия всегда вдохновляли и воодушевляли. Теперь она снова вместе со своим Эвалдом.