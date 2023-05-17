В возрасте 95 лет ушла из жизни актриса Вера Грибача-Валтере

Известная латвийская актриса Вера Грибача-Валтере скончалась 16 мая 2023 года в возрасте 95 лет. Она родилась 12 октября 1927 года в Аусе. Актриса была супругой любимого в Латвии и легендарного актера Эвалда Валтерса.
Вера Грибача-Валтере играла в театре "Дайлес" и других латвийских театрах.
При жизни Вера Грибача-Валтере публиковалась в различных периодических изданиях, в которых писала о развитии латвийского театра. В 2006 году Jumava выпустила книгу, написанную совместно с Мудите Шнейдере, вдовой легендарного актера Харийса Лиепиньша, об актере театра и кино Эвалде Валтерсе. Вместе с Анитой Меллупе она собирала и издавала сборники "Театральные анекдоты".
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в числе других выразил соболезнования в связи со смертью актрисы: "Очень печальная новость об уходе из жизни актрисы Веры Грибачи-Вальтере. Ее жизнерадостность и энергия всегда вдохновляли и воодушевляли. Теперь она снова вместе со своим Эвалдом.
Глубочайшие соболезнования родным и поклонникам ее таланта".
Ļoti skumja ziņa par aktrises Veras Gribačas-Valteres aiziešanu mūžībā, viņas dzīvesprieks un enerģija vienmēr iedvesmoja un iedrošināja, tagad atkal kopā ar savu Ēvaldu.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 16, 2023
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un viņas talanta cienītājiem
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