Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В возрасте 95 лет ушла из жизни актриса Вера Грибача-Валтере

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Paula Čurkste, LETA

Известная латвийская актриса Вера Грибача-Валтере скончалась 16 мая 2023 года в возрасте 95 лет. Она родилась 12 октября 1927 года в Аусе. Актриса была супругой любимого в Латвии и легендарного актера Эвалда Валтерса.

Вера Грибача-Валтере играла в театре "Дайлес" и других латвийских театрах.

При жизни Вера Грибача-Валтере публиковалась в различных периодических изданиях, в которых писала о развитии латвийского театра. В 2006 году Jumava выпустила книгу, написанную совместно с Мудите Шнейдере, вдовой легендарного актера Харийса Лиепиньша, об актере театра и кино Эвалде Валтерсе. Вместе с Анитой Меллупе она собирала и издавала сборники "Театральные анекдоты".

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в числе других выразил соболезнования в связи со смертью актрисы: "Очень печальная новость об уходе из жизни актрисы Веры Грибачи-Вальтере. Ее жизнерадостность и энергия всегда вдохновляли и воодушевляли. Теперь она снова вместе со своим Эвалдом.

Глубочайшие соболезнования родным и поклонникам ее таланта".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх