Видео ⟩ Кто станет новым президентом Латвии?

В Латвии - политически жаркий май. Вовсю развивается президентская гонка, кульминацию которой мы увидим 31 мая. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем главное политическое событие Латвии на сегодня - выборы нового президента.
Выборы президента пройдут 31 мая. Голосовать за наиболее подходящего кандидата на эту должность будут 100 депутатов Сейма. Сейчас известно одно - им не будет нынешний президент Латвии Эгил Левитс, который из президентской гонки выбыл по собственному желанию. За голоса депутатов поборются лидер "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс, действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и выдвинутая "Прогрессивными" Элина Пинто.
Темы эфира:
- О должности президента в Латвии - за что он отвечает?
- О процедурах - как именно проходят выборы президента в Латвии?
- О трех заявленных кандидатах - что нужно знать об этих политиках?
- Каковы шансы, что 31 мая Латвия узнает имя нового президента?
Гости эфира: журналист RUS TVNET, автор рубрики "Липину интересно" Артем Липин и журналист, колумнист RUS.LSM и социальный реабилитолог Наталья Михайлова.
Ведущие эфира: Вадим Радионов и Эрика Сташкевич.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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