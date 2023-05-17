Видео ⟩ Кто станет новым президентом Латвии?

Выборы президента пройдут 31 мая. Голосовать за наиболее подходящего кандидата на эту должность будут 100 депутатов Сейма. Сейчас известно одно - им не будет нынешний президент Латвии Эгил Левитс, который из президентской гонки выбыл по собственному желанию. За голоса депутатов поборются лидер "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс, действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и выдвинутая "Прогрессивными" Элина Пинто.