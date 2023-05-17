Видео ⟩ Во время учений в Адажи показали работу ракетного комплекса HIMARS

На полигоне Адажи много техники и солдат НАТО, например, испанский танк. Идет подготовка к кульминации учений - демонстрации работы HIMARS.

HIMARS - это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с максимальной дальностью стрельбы 300 километров, и именно благодаря этому оружию украинской армии удается уничтожать российские военные базы на захваченных территориях. Козырная карта HIMARS - управляемые ракеты последнего поколения, перехватить их очень сложно. Эта боевая машина способна уничтожить тяжелую технику, живую силу, армейские казармы противника, что можно увидеть на практике в Украине, где HIMARS сильно подорвал не только технический арсенал российской армии, но и боевой дух.

Система залпового огня Himars Фото: BBC русская служба

"То, что мы увидели сегодня, было нашим сотрудничеством с латвийскими партнерами, которые наблюдали за целями, в то время как мы вели огонь, чтобы уничтожить цели и показать, что мы можем работать вместе, чтобы защитить страну", - сказал командир батальона HIMARS.

На полигоне шел сильный дождь, но системам HIMARS он не помешал - экипаж может быстро рассчитать все параметры, необходимые для стрельбы в любую погоду - светит ли солнце или идет снег.

HIMARS выделяется своей точностью, в остальном особых отличий от других ракетных комплексов нет.

"Цели были реальными, это были старые автомобили, тяжелые, легкие, на Адажском полигоне, но были и морские цели. По плавающим целям стреляли боевыми боеприпасами", - поделился старший офицер штаба.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)