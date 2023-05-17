В Юрмале пройдет стендап "Незлобин и друзья". На сцене - Незлобин, Шац и Приходько

12 июля 2023 в Юрмале пройдет стендап-концерт "Незлобин и друзья". Впервые за много лет в концертном зале "Дзинтари" состоится настоящий мини-фестиваль юмора. Вместе с Александром Незлобиным на сцене выступят звезды комедийного жанра: супер-легенда стендапа Михаил Шац и популярная молодая артистка, некогда участница проекта "Stand Up на ТНТ" Ирина Приходько.
Михаил Шац – человек, которого не нужно представлять. Знаковый стендап-комик, знаменитый шоумен, киноактер, телевизионный ведущий, продюсер, участник КВН, один из авторов и участник шоу "О.С.П студия" и "33 квадратных метра". Уникальный стиль артиста обеспечил грандиозную популярность у самой широкой аудитории. Михаил Шац – глубокий автор, который говорит о разных вещах понятным языком. Ему чужды любые рамки и поэтому его творчество многогранно, а монологи полны искрометного юмора.
Гостьей шоу станет также Ирина Приходько – участница телешоу проекта "Stand Up на ТНТ", "Открытый микрофон", "Прожарка" и YouTube-проекта Roast Battle. Талантливая артистка быстро обрела преданных поклонников, которые ценят ее за искренность и прямоту. Сюжеты для выступлений Ирина часто берет из личного жизненного опыта.
12 июля гостей концертного зала "Дзинтари" ждет уникальное шоу, которое объединит поколения! Невероятные эмоции получат все: и кому по душе классика комического искусства 90х и 2000-х и те, кто любит творчество талантливых юмористов новой волны. Концентрация юмора на мини-фестивале Александра Незлобина превысит все даже самые смелые ожидания, а отличное настроение будет с вами спустя долгое время после посещения шоу!
Билеты во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.
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