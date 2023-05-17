Ринкевич: Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ближайшие полгода возглавлять работу Комитета министров Совета Европы будет Латвия. Министр иностранных дел обратил внимание на то, что с 1995 года, когда Латвия стала государством-членом Совета Европы, Латвия во второй раз возглавит работу организации. Он отметил, что Совет Европы был создан для защиты демократии, прав человека и верховенства закона в Европе.

"В течение почти 75 лет Совет Европы активно поддерживал порядок, основанный на правилах. Но основанный на правилах международный порядок поставила под сомнение агрессия России против Украины. Демократия и права человека являются основой свободы и мира в Европе. Они никогда не должны восприниматься как должное. Вот почему я приветствую твердую приверженность государств-членов защите стандартов и ценностей организации", - подчеркнул министр.