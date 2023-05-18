Видео ⟩ За занавесом: одинокий танк на параде 9 мая

Вечером в воскресенье информационная программа "Вести", которую ведет Дмитрий Киселев, показала абсолютно тенденциозный сюжет о событиях 9 мая 2014 года в Мариуполе. В нем утверждалось, что в этот "светлый праздник" украинцы цинично обстреливали Мариуполь, в том числе убивая мирных жителей. Фактически конфликт был спровоцирован в этот день нападением промосковских сепаратистов на здание Мариупольского управления внутренних дел. Разумеется, об этом не было сказано ни слова, а в упомянутом сюжете ложно заявлено, что украинцы устроили в Мариуполе стрельбу в День Победы "ни с того, ни с сего".

В то же время пропагандисты представили как большую дипломатическую победу тот факт, что на парад 9 мая прибыли почти все лидеры стран СНГ, кроме президента Азербайджана, у которого есть уважительная причина (столетие отца) и президента Молдовы, которого Кремль вообще не приглашал. По мнению Кремля, участие лидеров стран СНГ в праздновании 9 мая означает их безраздельную поддержку России и в ее войне на Украине, что, мягко говоря, преувеличено и неоднозначно.

Парад "одного танка"