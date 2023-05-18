Видео ⟩ За занавесом: одинокий танк на параде 9 мая

Прошедшая неделя на российском телевидении прошла под знаком 9 мая, или Дня Победы - пропагандисты боролись с наколдованным ими самими пугалом современного фашизма на фоне маячащей угрозы применения ядерного оружия.
В то же время во всех "экспертизах" военных и политологов присутствует озабоченность по поводу контрнаступления Украины, которая гасится отчаянными заявлениями о том, что не следует сеять панику, и злейшими врагами являются паникеры. Однако шумиха вокруг заявления Великобритании о том, что она поставит Украине ракеты большой дальности, была довольно большой. Следует отметить, что крылатые ракеты "Storm Shadow" имеют радиус действия более 250 километров. Оружие с таким большим радиусом действия Украина получит впервые.
В целом, если оценивать сообщения российских пропагандистов за последнюю неделю, складывается впечатление, что россиян одолевает бессильная злоба, более того, они прекрасно осознают свое бессилие, не признаваясь в этом вслух. Об этом свидетельствует нытье о том, что Запад нарушает все красные линии, и неоднократные угрозы применения ядерного оружия, в которые, похоже, не верят и сами россияне, используя эту воинствующую риторику только для того, чтобы успокоить общественность. Бессилие русских подтверждается и безуспешными попытками полностью занять Бахмут, который, по заверениям пропагандистов, должен был быть взят еще 23 февраля.
В то же время депутаты Госдумы РФ заявляют, что будут приняты новые законы, которые установят уголовную ответственность за "русофобию", более распространенную в современном мире, чем антисемитизм. Также говорят о необходимости включения в Конституцию России государственной идеологии, за несоблюдение которой можно будет потом наказывать.
Не признают заслуг союзников
Всю прошедшую неделю пропагандисты гордились 9 мая и парадом Победы на Красной площади. Все телеканалы транслировали речь президента Владимира Путина, которая не преподнесла никаких неожиданностей. Путин еще раз заявил, что фашизм возродился в современной Европе и что Россия — единственная сила, которая может ему противостоять. Также Путин цинично делал вид, что жалеет украинский народ, который якобы стал жертвой "государственного переворота", устроенного США в 2014 году, и в результате в стране к власти пришел "фашистский режим". Президент России также заявил, что Россия находится в состоянии войны с НАТО и что нынешняя война является продолжением Великой Отечественной войны. Говоря о Западе, Путин повторил старую мантру: "Они провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм, разрушают традиционные семейные ценности, делающие человека человеком".
При этом и Путин, и его "придворные" подчеркивали перед российской общественностью, что единственным победителем во Второй мировой войне является Советский Союз, а вклад союзников незначителен. Более того, было указано, как много стран поддержало гитлеровскую Германию, так что можно сказать, что Россия воевала и побеждала одна, а сегодняшние европейские элиты - потомки нацистов, жаждущие реванша.
Вечером в воскресенье информационная программа "Вести", которую ведет Дмитрий Киселев, показала абсолютно тенденциозный сюжет о событиях 9 мая 2014 года в Мариуполе. В нем утверждалось, что в этот "светлый праздник" украинцы цинично обстреливали Мариуполь, в том числе убивая мирных жителей. Фактически конфликт был спровоцирован в этот день нападением промосковских сепаратистов на здание Мариупольского управления внутренних дел. Разумеется, об этом не было сказано ни слова, а в упомянутом сюжете ложно заявлено, что украинцы устроили в Мариуполе стрельбу в День Победы "ни с того, ни с сего".
В то же время пропагандисты представили как большую дипломатическую победу тот факт, что на парад 9 мая прибыли почти все лидеры стран СНГ, кроме президента Азербайджана, у которого есть уважительная причина (столетие отца) и президента Молдовы, которого Кремль вообще не приглашал. По мнению Кремля, участие лидеров стран СНГ в праздновании 9 мая означает их безраздельную поддержку России и в ее войне на Украине, что, мягко говоря, преувеличено и неоднозначно.
Парад "одного танка"
Между тем, как сообщает газета "The Guardian" в этом году на параде было гораздо меньше тяжелой современной боевой техники, чем в предыдущие годы, и всего один танк советских времен, что наглядно свидетельствует о том, что война на Украине нанесла большой урон военному потенциалу государства. "Как я и ожидала, Кремль пытается скрыть тяжелые потери вооружения, но их слишком много, чтобы скрывать", - сказала газете Дара Массикотт, старший исследователь аналитического центра Rand Corporation.
С другой стороны, на интернет-площадке телеканала CNBC можно найти статью под многозначительным заголовком: "Путинский военный парад "одного танка" был позорным для России, считают аналитики". В статье говорилось, что военный парад в Москве в этом году был гораздо менее заметным, а также не было шествия "Бессмертный полк", которое обычно является масштабным публичным мероприятием в память о погибших во Второй мировой войне.
Аналитики отмечают, что особое внимание привлек тот факт, что на военном параде на Красной площади был представлен только один танк времен Сталина. Питер Дикинсон, редактор блога UkraineAlert аналитического центра Atlantic Council, заявил CNBC, что "трудно представить себе более подходящий символ падающей военной мощи России, чем одинокий танк сталинской эпохи, едущий по Красной площади 9 мая".
Дикинсон, как и историк и исследователь Восточной Европы Тимоти Снайдер, считает, что шествие "Бессмертный полк" в этом году было запрещено, чтобы исключить участие в нем родственников погибших на Украине российских солдат, что могло бы вызвать нежелательную реакцию в обществе.
Великобритания и Грузия
Кремлевские идеологи резко отреагировали на заявление Великобритании о том, что она поставит Украине ракеты большой дальности. Для разжигания общественных страстей было объявлено, что российские территории обязательно будут поражены ракетами. Пропагандисты также заявили, что у общественности не должно быть иллюзий, что война идет только в Украине. На самом деле война уже идет на территории России и подвергает опасности каждого гражданина.
Скандально известная пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что уже сейчас ясно, что поставки Западом Украине ядерного оружия - лишь вопрос времени. Различные "политологи" и "публицисты" заявляли, что британцы решили утопить Европу в крови и устроить крупнейшее кровопролитие со времен Второй мировой войны. Сейчас совершенно очевидна тенденция, что Россия сваливает всю вину за войну на Украине на Запад, "забывая", что именно русские вторглись в соседнюю страну.
При этом идеологи радуются пророссийскому правительству в Грузии и возобновлению прямого авиасообщения между двумя странами. Впрочем, это не мешает Симоньян высказывать нескрываемые угрозы. А именно, она заявила, что если Грузия предпримет какие-то недружественные по отношению к России действия, то с этой кавказской страной никто не будет церемониться и относиться ней так же "мягко", как к Украине. Поскольку украинцы - братский народ, русским эмоционально тяжело с ними воевать, а в случае с Грузией такого фактора эмоционального сдерживания нет, поэтому грузины не должны питать иллюзий, что Россия пощадит их.
Страх перед общественным мнением
Преследование в России оппозиционеров, в том числе аресты деятелей культуры, таких как режиссер Евгения Беркович, показывают, что путинский режим не чувствует себя в полной безопасности и, как любой авторитарный режим, чувствует угрозу. Недаром депутаты российской Думы работают над законопроектом, который устанавливал бы уголовную ответственность за "русофобию"."Русофобией" будет считаться любое противодействие правящей власти, не говоря уже о неприятии войны.
В то же время на юридическом форуме в Санкт-Петербурге министр юстиции России заявил, что Россия — единственная страна в мире, в конституции которой отсутствует государственная идеология. Это утверждение неверно. Например, Конституция Латвии лишь гласит, что Латвия является демократической республикой, в которой суверенная власть принадлежит народу. Однако в Конституции ни в коем случае не сформулирована государственная идеология, которой должны следовать граждане. А Россия хочет именно этого - прописать в своем основном законе, какой идеологии должны следовать ее граждане и какие идеологические постулаты нельзя нарушать. Что и говорить, это серьезная угроза свободе слова и полное погружение в дискурс сталинских времен. Показательно, что пропагандисты превозносят любимого путинского философа Ивана Ильина (1883-1954), которого историк Тимоти Снайдер называет идеологом русского фашизма. "Иван Ильин дал метафизическое и моральное обоснование политического тоталитаризма, которое он выразил в практических очертаниях фашистского государства", - пишет Снайдер.
Неудачи на поле боля
Тем временем "военкоры" пытается успокоить общественность по поводу пока совершенно безуспешных усилий по завоеванию Бахмута. Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что Россия отказалась от идеи окружения украинских войск в Бахмуте. Различные военные эксперты призывают не поддаваться панике, не спекулировать на том, что происходит на поле боя, так как победа в любом случае будет "на нашей стороне", хотя явно чувствуется, что такая ситуация очень неприятна для россиян.
В своих выступлениях командир чеченского спецподразделения "Ахмет" Апти Алаудинов пытается успокоить общественность, утверждая, что поставленные Западом танки "Abrams" горят так же, как и любые другие танки. Подчеркивается, что россияне абсолютно готовы к украинскому контрнаступлению, при этом нервозность сохраняется.
Отметим, что оборонительная операция в направлении Бахмута продолжается, но на отдельных участках фронта украинские войска продвигаются вперед, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в "Telegram" 13 мая. "Операция по обороне в направлении Бахмута продолжается. На некоторых участках фронта наши воины продвигаются вперед, а враг теряет технику и живую силу", - сказал генерал. С другой стороны, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные продвинулись на два километра в сторону Бахмута.
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