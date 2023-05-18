СМИ: российскую армию снабжают 25 европейских компаний

25 компаний из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши продают товары российским компаниям, которые обеспечивают российских военных чипами, боеприпасами и другими товарами военного назначения, сообщило в среду, 17 мая, издание журналистских расследований The Insider.
Среди товаров, продаваемых европейскими компаниями - микросхемы для ракет, оптические приборы ночного видения, тактические ботинки, бронежилеты, комплектующие для двигателей боевых кораблей и многое другое.
Оборудование, необходимое российским оборонным предприятиям, завозится военными подрядчиками, которые избегают попадания в санкционные списки.
The Insider отмечает, что одним из таких подрядчиков является московская компания "Стан", которая разрабатывает современные станки и входит в состав российского оборонного конгломерата "Ростех". На корпорацию "Ростех" наложены санкции, но избежавшая санкций "Стан" в июле прошлого года получила техническое оборудование от немецкой компании Vansped Logistics.
"Стан" поставляет продукцию нескольким предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе "ОДК-Кузнецов", производящей двигатели для стратегических бомбардировщиков Ту-160М, и "Уралвагонзаводу", единственному разработчику и производителю танков в России.
Напомним, что крылатые ракеты Н-555 запускаются по Украине именно с Ту-160.
Еще одним поставщиком товаров для российской армии является компания "Курганприбор", владелец которой Сергей Муратов находится под санкциями. Эта компания является официальным партнером концерна "Калашников" и производит детонаторы для танковых снарядов, наземной и морской артиллерии, ракетных комплексов залпового огня и зенитно-ракетных комплексов. Техническую продукцию для своего производства компания получает от французского предприятия Marchante.
Во время продолжающейся войны в Украине французская компания Radiall сотрудничает с российским акционерным обществом "Информационные спутниковые системы" (ИСС), которое является одним из крупнейших подрядчиков концерна "Роскосмос". Поскольку МКС подпадает только под санкции США,
французская компания поставляет для нее переключатели, используемые в микросхемах систем наведения ракет.
Санкт-петербургская компания "Ломо", производящая оптические системы для ВМФ, космических и сухопутных войск, активно сотрудничает с эстонской компанией Marker Nordic, которая поставляла ей оптические волокна, промышленный клей и другие комплектующие, используемые в производстве военной оптики.
Журналисты The Insider также выяснили, что российская компания "Донобувь", поставляющая Минобороны РФ тактическую обувь, закупает обувной клей и кожу у немецких производителей Jakob KECK Chemie GmbH и Salamander SPS GmbH & Co. KG, а подошвы - у итальянской фирмы Tacchificio Campliglionese.
Российский производитель бронежилетов "КЛАСС" закупил комплектующие у итальянской компании Minelli Carmello.
Российские военные подрядчики также импортировали детали для производства двигателей боевых кораблей из Швейцарии, Литвы, Австрии и Польши.
В отчете The Insider указывается, что все упомянутые в нем европейские компании вели дела с российскими военными подрядчиками во время продолжающейся войны в Украине.
Документы, представленные в отчете, относятся только к заказам, размещенным в прошлом году, и доподлинно неизвестно, участвуют ли эти компании в настоящее время в таких сделках.
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