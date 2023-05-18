СМИ: российскую армию снабжают 25 европейских компаний

Во время продолжающейся войны в Украине французская компания Radiall сотрудничает с российским акционерным обществом "Информационные спутниковые системы" (ИСС), которое является одним из крупнейших подрядчиков концерна "Роскосмос". Поскольку МКС подпадает только под санкции США,

французская компания поставляет для нее переключатели, используемые в микросхемах систем наведения ракет.

Санкт-петербургская компания "Ломо", производящая оптические системы для ВМФ, космических и сухопутных войск, активно сотрудничает с эстонской компанией Marker Nordic, которая поставляла ей оптические волокна, промышленный клей и другие комплектующие, используемые в производстве военной оптики.

Журналисты The Insider также выяснили, что российская компания "Донобувь", поставляющая Минобороны РФ тактическую обувь, закупает обувной клей и кожу у немецких производителей Jakob KECK Chemie GmbH и Salamander SPS GmbH & Co. KG, а подошвы - у итальянской фирмы Tacchificio Campliglionese.

Российский производитель бронежилетов "КЛАСС" закупил комплектующие у итальянской компании Minelli Carmello.

Российские военные подрядчики также импортировали детали для производства двигателей боевых кораблей из Швейцарии, Литвы, Австрии и Польши.

В отчете The Insider указывается, что все упомянутые в нем европейские компании вели дела с российскими военными подрядчиками во время продолжающейся войны в Украине.

Документы, представленные в отчете, относятся только к заказам, размещенным в прошлом году, и доподлинно неизвестно, участвуют ли эти компании в настоящее время в таких сделках.