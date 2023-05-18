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Хит Джамалы попал в тройку лучших победных песен в истории "Евровидения"

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Певица Джамала на победной пресс-конференции в 2016 году.
Певица Джамала на победной пресс-конференции в 2016 году. Фото: Eero Vabamägi

Песня "1944" победительницы "Евровидения-2016" - украинской певицы Джамалы - вошла в тройку лучших победных песен в истории конкурса по версии британского издания The Guardian.

Рейтинг состоит из 69 композиций, которые приносили победу своим исполнителям.

Первое место занимает песня Waterloo шведской группы ABBA, которая принесла победу Швеции в 1974 году. На втором месте оказалась композиция Poupée de Cire, Poupée de Son французской певицы Франс Галль, которая заняла первое место на "Евровидении-1965".

Джамала в соцсетях отреагировала на высокое место в рейтинге, поблагодарив организаторов за теплые слова в свой адрес.

На 67-м международном песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Ливерпуле, победу одержала представительница Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo. Певица завоевала уникальный титул - она единственная женщина, дважды выигравшая этот конкурс.

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