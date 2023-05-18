Четверо детей найдены живыми в джунглях Амазонки после авиакатастрофы

Петро поделился новостью в Twitter, заявив, что дети были найдены после "тяжелых поисков".

На поиски детей власти направили более 100 солдат с собаками. Трое взрослых погибли в результате крушения самолета в джунглях Амазонки 1 мая.

Спасатели полагают, что найденные дети с момента катастрофы бродили по джунглям на юге страны.

Военные заявили, что поиски активизировались после того, как спасатели обнаружили импровизированное убежище, сделанное из веток, в котором, как считается, ночевали выжившие после катастрофы.

Солдаты нашли тела пилота и двух взрослых пассажиров в понедельник и вторник, 1 и 2 мая. Погибшая пассажирка была матерью этих четверых детей.

Операции "Надежда", как называли поиски, мешали гигантские деревья, дикие животные и проливной дождь.

Власти не уточнили причину катастрофы. Пилот сообщил о проблемах с двигателем за несколько минут до того, как самолет исчез с экранов радаров.