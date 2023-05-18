Дзинтарс: Нацобъединение в результате выборов президента может уйти в оппозицию

Если "ценой" избрания одного из кандидатов в президенты будет новая модель коалиции - "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", партия не будет в ней участвовать, подчеркнул ее лидер, отметив, что новая модель коалиции станет выбором "Нового Единства".

Если "Новое Единство" посчитает, что такая коалиция ближе ему по ценностям и более стабильна с точки зрения национальных интересов, Нацобъединение с уважением отнесется к такому выбору, но в коалицию не войдет, сказал Дзинтарс.

По его прогнозам, 31 мая депутаты Нацобъединения не поддержат ни одного из трех кандидатов в президенты.

Отвечая на вопрос, планирует ли Нацобъединение выдвигать своего кандидата во втором туре выборов, Дзинтарс отметил, что неизвестно, дойдет ли до этого. В то же время Нацобъединение надеется на второй тур, так как в этом случае было бы логично, чтобы коалиция договорилась о едином кандидате.

Как сообщалось, президентские выборы состоятся 31 мая. На пост президента будут претендовать три кандидата - "Объединенный список" выдвинул своего основателя Улдиса Пиленса, партия "Новое Единство" - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, оппозиционная партия "Прогрессивные" - активистку латышской диаспоры Элину Пинто.