В Хиросиме начинает работу саммит "Большой семерки". Тема войны в Украине - вновь одна из важнейших

Ранее сообщалось, что Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кисиды участвовать в саммите G7, но было неясно, будет ли он присутствовать лично или нет. Японские источники сообщали, что он выступит по видеосвязи.

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал перекрыть лазейки для обхода введенных против России санкций Фото: EPA

Лидеры G7 начинают свой саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ожидается, что международные санкции будут направлены против физических и юридических лиц не только в России, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии - против тех, кто в обход принятых ограничений занимается поставками санкционной продукции в Россию.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель состоит в том, чтобы еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее способность вести войну.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы", - заявил Мишель.

"Российские алмазы не навсегда", - сказал Шарль Мишель, перефразируя название известного фильма о Джеймсе Бонде.

Президент США Джо Байден в прошлом году также выступил с планом запретить российские бриллианты, а также морепродукты и водку.

Новые британские санкции