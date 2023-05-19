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В Хиросиме начинает работу саммит "Большой семерки". Тема войны в Украине - вновь одна из важнейших

BBC News Русская служба
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BBC
Премьер Японии Фумио Кисида приветствует президента США Джо Байдена в мемориальном парке Хиросимы
Премьер Японии Фумио Кисида приветствует президента США Джо Байдена в мемориальном парке Хиросимы Фото: BBC News/Reuters

В Японии начинается саммит "Большой семерки". Участники встречи начали его с посещения мемориального парка Хиросимы, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года.

Выбор Хиросимы для встречи лидеров G7 символичен и подчеркивает миротворческую тему этого саммита. К тому же Хиросима - родной город японского премьера Фумио Кисиды, принимающего гостей встречи.

Лидеры G7 почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года
Лидеры G7 почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года Фото: EPA

На прошлом саммите в Баварии, открывшемся через четыре месяца после российского вторжения в Украину, тема этой войны доминировала, что вполне понятно.

Сейчас, почти год спустя, тема поддержки Украины в ее отпоре российской военной агрессии остается одной из важнейших, хотя и не единственной: эта встреча - хорошая возможность для ее участников сверить свою политику в отношении Китая.

Украинская тема

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите "Большой семерки", сообщил в четверг МИД Японии.

Зеленский присоединится к совещанию, которое состоится в воскресенье, говорится в сообщении министерства.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источник в ЕС, сообщило что Зеленский прилетит в воскресенье в Японию.

Агентство не называет чиновника, сообщившего эту новость, поскольку планы этой поездки не были публичными. Киевские власти обычно не анонсируют зарубежные поездки своего лидера и сейчас они пока эту информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кисиды участвовать в саммите G7, но было неясно, будет ли он присутствовать лично или нет. Японские источники сообщали, что он выступит по видеосвязи.

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал перекрыть лазейки для обхода введенных против России санкций
Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал перекрыть лазейки для обхода введенных против России санкций Фото: EPA

Лидеры G7 начинают свой саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ожидается, что международные санкции будут направлены против физических и юридических лиц не только в России, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии - против тех, кто в обход принятых ограничений занимается поставками санкционной продукции в Россию.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель состоит в том, чтобы еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее способность вести войну.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы", - заявил Мишель.

"Российские алмазы не навсегда", - сказал Шарль Мишель, перефразируя название известного фильма о Джеймсе Бонде.

Президент США Джо Байден в прошлом году также выступил с планом запретить российские бриллианты, а также морепродукты и водку.

Новые британские санкции

Великобритания запретит импорт российских алмазов в рамках своих очередных санкций против Москвы, сообщила в пятницу Даунинг-стрит.

Импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения также будет запрещен в соответствии с законодательством, которое будет принято позднее в этом году, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

В саммите принимает участие и премьер-министр Великобритании Риши Сунак
В саммите принимает участие и премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: Reuters

По данным британского правительства, в 2021 году объем экспорта российской алмазной отрасли составил 4 млрд долларов.

Наряду с этими мерами правительство Великобритании также готовит новые индивидуальные санкции в отношении еще 86 лиц и компаний российского военно-промышленного комплекса, а также для тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металлургия и судоходство.

Среди них - лица, которые поддерживают Кремль, активно подрывая санкционный режим, говорится в заявлении.

"Как показывают сегодняшние объявления о санкциях, "Большая семерка" сохраняет единство перед лицом угрозы со стороны России и непоколебимо поддерживает Украину", - заявил находящийся в Японии на саммите G7 премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По данным Даунинг-стрит, на сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц, заморозив активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда долларов США).

BBC
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