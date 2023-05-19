Greenpeace признали нежелательной организацией в России

"Беллона" заранее, сразу после начала войны в Украине, заявила о том, что прекращает работу в России. После ухода из России "Беллона" открыла новый офис в Литве, откуда сотрудники, в том числе и переведенные из российских офисов, продолжают выпускать материалы по экологическим проблемам в России.

Greenpeace продолжал работать в России весь год. Это вызывало вопросы у отдельных активистов. Например, Аршак Макичян, который до этого проводил акции против изменения климата и в итоге был лишен российского гражданства вместе с семьей, призывал закрыть российский офис организации.

С другого фланга на Greenpeace нападали чиновники и депутаты, которые видели в ее работе "руку Запада". Собственно, примерно этим объяснила свое нынешнее решение и Генпрокуратура.

Разговаривая с Би-би-си в январе, эколог Евгений Симонов (также признан "иноагентом") связывал претензии властей к экологам в 2022 с санкциями - из-за них усугубляется борьба за ресурсы внутри страны. Возможно, проблема действительно в этом. Однако в любом случае политическая борьба вокруг крупных экологических организаций не отменяет работу защитников природы на местах - где все так же протекают нефтепроводы, вырубают леса или вымирают редкие виды рыб.

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