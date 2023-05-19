Видео ⟩ Возобновлены прямые перелеты между Грузией и Россией. Проходят акции протеста

Между Грузией и Россией в пятницу, 18 мая, были возобновлены прямые авиарейсы. Это остро критикуют президент Грузии Саломе Зурабишвили и грузинская оппозиция.
Полиция разгоняла протестующих, собравшихся в аэропорту Тбилиси, чтобы встретить самолет авиакомпании Azimuth Airlines из Москвы. Это первый прямой рейс с июля 2019 года.
Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ— Visegrád 24 (@visegrad24) May 19, 2023
Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.— OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023
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📸Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU
Протестующие осудили Кремль и правительство Грузии, обвинив его в пророссийской позиции.
Прозападный президент Грузии также раскритиковала в Twitter восстановление прямого авиасообщения с Россией.
"Несмотря на сопротивление народа Грузии, Россия посадила свой нежелательный самолет в Тбилиси. Нет полетам в Россию!" - написала Саломе Зурабишвили.
Despite the opposition of the Georgian people, Russia has landed its unwelcome flight in Tbilisi#No2Flights2Russia 🚫✈️— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 19, 2023
Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены с 2019 года. Президент РФ Владимир Путин отменил этот запрет 10 мая. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией". Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз "неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию". В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии и вскоре признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Помимо Azimuth Airlines, прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.
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