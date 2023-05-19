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Видео ⟩ Возобновлены прямые перелеты между Грузией и Россией. Проходят акции протеста

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Самолет российский авиалиний.
Самолет российский авиалиний. Фото: serg_pospelov/Shutterstock

Между Грузией и Россией в пятницу, 18 мая, были возобновлены прямые авиарейсы. Это остро критикуют президент Грузии Саломе Зурабишвили и грузинская оппозиция.

Полиция разгоняла протестующих, собравшихся в аэропорту Тбилиси, чтобы встретить самолет авиакомпании Azimuth Airlines из Москвы. Это первый прямой рейс с июля 2019 года.

Протестующие осудили Кремль и правительство Грузии, обвинив его в пророссийской позиции.

Прозападный президент Грузии также раскритиковала в Twitter восстановление прямого авиасообщения с Россией.

"Несмотря на сопротивление народа Грузии, Россия посадила свой нежелательный самолет в Тбилиси. Нет полетам в Россию!" - написала Саломе Зурабишвили.

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены с 2019 года. Президент РФ Владимир Путин отменил этот запрет 10 мая. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией". Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз "неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию". В августе 2008 года Россия вторглась на территорию Грузии и вскоре признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Помимо Azimuth Airlines, прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.

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