Лидер эстонской партии Koos Олег Иванов бежал в Россию

Лидер партии Koos Олег Иванов заявил, что бежал вместе с женой в Россию, где они находятся уже больше недели. Он также сказал, что будет участвовать в следующих выборах в Европарламент.
"Последние две недели я просыпался в Эстонии от звонков моих друзей, коллег и журналистов с одним и тем же сообщением: сегодня объявили, что ты арестован", - рассказал Иванов на Youtube-канале прокремлевского пропагандиста Алексея Стефанова. По мнению Иванова, на него оказывается давление, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах в Европарламент и в местные самоуправления.
"Чтобы взять паузу и немножко подумать, как нам действовать дальше, я со своей супругой выехал в путешествие. Мы проехали десять стран и доехали до России", - заявил Иванов. Он также сказал, что одной из причин уехать в Россию стало его желание "правильно отметить 9 Мая".
"Что я делаю во Владикавказе? Мы поедем в Сочи по работе и я надеюсь солнце поймать. Дальше, в зависимости от того как будут развиваться события, я буду принимать решение", - сказал Иванов.
"Олег Иванов с супругой уже в Сочи, временно обживается. Говорит, что руководить партией, идти на выборы в Европарламент и в муниципалитеты из тюрьмы почти невозможно", - написал пропагандист Стефанов в Telegram.
"За год нами сделано то, что многие создают десятилетиями. Дальше - больше: проведём первый конгресс партии, согласуем план действий и начинаем подготовку к выборам в Европарламент", - написал Иванов сегодня в Facebook.
На прошлой неделе Rus.Postimees сообщил, что Тартуский уездный суд внес движение Koos в реестр политических партий.
Прокремлевское движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.
Ранее Rus.Postimees писал, что 11 марта Харьюский уездный суд взял под стражу на срок до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.
По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.
Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Активисты Koos были ранее замечены в распространении пропагандистских идей Кремля и антиукраинской риторике. Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.
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