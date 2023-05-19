Лидер эстонской партии Koos Олег Иванов бежал в Россию

"За год нами сделано то, что многие создают десятилетиями. Дальше - больше: проведём первый конгресс партии, согласуем план действий и начинаем подготовку к выборам в Европарламент", - написал Иванов сегодня в Facebook.

Прокремлевское движение Koos возникло в конце марта 2022 года. На выборах в Рийгикогу в этом году члены объединения шли в одном списке с Объединенной левой партией Эстонии. В январе Иванов рассказал Rus.Postimees, что альянс с Левой партией должен был продлиться до мая, поскольку суд не давал им права на регистрацию партии.

Ранее Rus.Postimees писал, что 11 марта Харьюский уездный суд взял под стражу на срок до двух месяцев лидера движения Koos Айво Петерсона, а также его соратников Дмитрия Роотса и Андрея Андронова. Их подозревают в преступлении против Эстонской Республики.

По мнению суда, мужчины могут попытаться избежать уголовного преследования, пока находятся на свободе, а также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.

Непосредственно перед выборами Петерсон посетил оккупированный Донецк, после чего побывал в Москве в эфире у одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Активисты Koos были ранее замечены в распространении пропагандистских идей Кремля и антиукраинской риторике. Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.