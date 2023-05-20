Видео ⟩ О смерти Путина под ликование толпы: Верка Сердючка в Таллинне

Сегодня вечером в концертном зале Alexela в Таллинне прошло выступление эпатажной, яркой и неподражаемой певицы-шутницы и по совместительству проводницы Верки Сердючки. Она примчалась к нам прямиком с "Евровидения" в Ливерпуле и уже успела дать интервью журналисту Limon.ee Светлане Карабут, в котором уверила, что не перестанет петь и говорить по-русски.
На шоу Верки Сердючки в эстонской столице были распроданы практически все билеты, осталось лишь несколько свободных мест на балконах, но даже там собрались сотни поклонников артистки, чтобы насладиться незабываемым концертом. HНет разницы, в каком ряду партера или балкона сидеть, если на сцене она - королева эпатажа из Украины вместе со своей командой.
Всего в концертном зале Alexela в Таллинне чуть более 1800 мест.
Верка Сердючка начал свой концерт с песни Russia Goodbye! "Мой концерт, о чем хочу, о том пою", - сказала Верка Сердючка. После этого хита зазвучал второй суперхит, кавер которого есть даже на эстонском языке. Называется песня: Dolce Gabbana. И вслед за этим уже звучит украинская песня про напиток горилку, а не обезьянку. Не обошлось этим вечером и без шутки про Кадырова: "Вова (гитарист Сердючки - прим.ред.), иди сюда. Когда ты бежишь на меня, как Кадыров с гитарой!".
В течение вечера Сердючка называет себя: "Верка ПВО". Не забыла Сердючка и о хите "Жениха хотела", который она исполнила много лет назад с Глюкозой.
Ближе к концу 45-минутного шоу Сердючка выпила на сцене горилку и сказала: "Слава Украине!" И продолжила рассказывать о воспоминаниях.
После слов "Скабеева - сука" артистка начала петь "Не проститутка я, а просто влюбчивая". Совпадение? Не думаю!
После первого часа Сердючка скандировала со сцены: "Путин, чтоб ты сдох, Путин, чтоб ты сдох!", и попросила всех это записать на видео и выставить в TikTok.
После снятия звезды с головы Сердючки на сцене появились артисты певицы с радужным флагом, а также с флагами Эстонии, Великобритании, Польши и Украины. И на сцене появился… Андрей Данилко! А на танцорах футболки - "Х*й войне!"
Смотрите видео с концерта!
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