Видео ⟩ О смерти Путина под ликование толпы: Верка Сердючка в Таллинне

На шоу Верки Сердючки в эстонской столице были распроданы практически все билеты, осталось лишь несколько свободных мест на балконах, но даже там собрались сотни поклонников артистки, чтобы насладиться незабываемым концертом. HНет разницы, в каком ряду партера или балкона сидеть, если на сцене она - королева эпатажа из Украины вместе со своей командой.



Всего в концертном зале Alexela в Таллинне чуть более 1800 мест.

Верка Сердючка начал свой концерт с песни Russia Goodbye! "Мой концерт, о чем хочу, о том пою", - сказала Верка Сердючка. После этого хита зазвучал второй суперхит, кавер которого есть даже на эстонском языке. Называется песня: Dolce Gabbana. И вслед за этим уже звучит украинская песня про напиток горилку, а не обезьянку. Не обошлось этим вечером и без шутки про Кадырова: "Вова (гитарист Сердючки - прим.ред.), иди сюда. Когда ты бежишь на меня, как Кадыров с гитарой!".