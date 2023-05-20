Перевощиков: возможно, в конце лета появится новый штамм Covid-19

Вполне вероятно, что во второй половине лета или осенью мы увидим новый штамм вируса Covid-19, заявил директор отдела анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний, эпидемиолог Юрий Перевощиков.
В настоящее время показатели заболеваемости Covid-19 и гриппом снижаются, в больницах становится все меньше госпитализированных пациентов, а концентрация вируса Covid-19 в сточных водах становится ниже. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в начале мая, что глобальная пандемия коронавируса больше не считается международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Перевощиков отметил, что закончился и последний подъем заболеваемости вирусом, который наблюдался в марте и апреле. Однако он призывает иметь в виду, что в последние два года вспышки заболеваемости происходили с регулярностью два-три месяца, и это было связано с изменениями в вирусе.
"Вирус не останется в существующем штамме навсегда, будут продолжаться мутации. Скорее всего, мы увидим что-то новое во второй половине лета или, может быть, осенью.
Если это будет что-то подобное омикрону, тяжелее не будет, но количество больных увеличится", - сказал Перевощиков.
По его словам, все будет зависеть от того, у скольких человек сохранился приобретенный иммунитет, а также сколько было привито. Поэтому, по мнению Перевощикова, к осенней кампании вакцинации от Covid-19 и гриппа следует в любом случае готовиться, потому что "сезонные факторы, несомненно, будут иметь место и лица, принадлежащие к группам риска, подвержены более высокому риску заражения".
В настоящее время другие вирусы циркулируют в стране в обычном режиме. По словам Перевощикова, время от времени случаются вспышки кишечных инфекционных заболеваний, в этом году стало известно о трех случаях дифтерии. С другой стороны, летом будет больше сезонных болезней, но меньше респираторных.
Он напомнил, что летом, как и каждый год, активизируются клещи, поэтому важно, посещая лес, соблюдать осторожность и не забывать о прививке от клещевого энцефалита.
Также летом, когда температура воздуха повышается, продукты вне холодильника быстрее портятся, и в них быстрее размножаются бактерии.
Перевощиков также рекомендует купаться в местах, где ведется мониторинг воды, потому что в небольших неконтролируемых водоемах больше рисков попадания бактерий в организм.
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