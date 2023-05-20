Перевощиков: возможно, в конце лета появится новый штамм Covid-19

В настоящее время показатели заболеваемости Covid-19 и гриппом снижаются, в больницах становится все меньше госпитализированных пациентов, а концентрация вируса Covid-19 в сточных водах становится ниже. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в начале мая, что глобальная пандемия коронавируса больше не считается международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Перевощиков отметил, что закончился и последний подъем заболеваемости вирусом, который наблюдался в марте и апреле. Однако он призывает иметь в виду, что в последние два года вспышки заболеваемости происходили с регулярностью два-три месяца, и это было связано с изменениями в вирусе.

"Вирус не останется в существующем штамме навсегда, будут продолжаться мутации. Скорее всего, мы увидим что-то новое во второй половине лета или, может быть, осенью.

Если это будет что-то подобное омикрону, тяжелее не будет, но количество больных увеличится", - сказал Перевощиков.