Не Украиной единой: страны G7 также предостерегли Китай от "экономического принуждения"

Но самый мощный инструмент - это многосторонний экспортный контроль. Это означает совместную работу над тем, чтобы технологии, особенно те, которые используются в военных и разведывательных целях, не попали в руки "злонамеренных акторов".

США уже именно так и поступают, введя запрет на экспорт чипов и соответствующих технологий в Китай. К нему присоединились Япония и Нидерланды. G7 дает понять, что такие усилия будут не только продолжаться, но и наращиваться, несмотря на протесты Пекина.

Страны "семерки" также заявили, что продолжат борьбу с "неуместной передачей" технологий, передаваемых в рамках научно-исследовательской деятельности. США и многие другие страны изрядно обеспокоены промышленным шпионажем и уже сажают в тюрьму людей, обвиненных в краже технических секретов для Китая.

В то же время лидеры G7 ясно дали понять, что не хотят разрывать отношения с Китаем.

В большей части заявлений по "экономическому принуждению" Китай прямо не называется - явная попытка не тыкать пальцем в Пекин.

Когда разговор все же заходил о Китае, в программных заявлениях появлялись нюансы.