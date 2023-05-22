Джереми Кларксон упомянул латышский язык, критикуя здравоохранение Великобритании

"Извините, что это звучит так удручающе, но в этой стране ничего не работает. Даже Биг-Бен сломан", - говорит Кларксон о Великобритании. Он указывает, что на реставрацию знаменитого британского объекта только что было потрачено 80 миллионов британских фунтов, сообщает издание The Sun.

"И теперь он так же надежен, как [автомобиль] Austin Allegro 1973 года", - говорит Кларксон.

Он также раскритиковал систему здравоохранения Великобритании. "У вас есть NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании), что прекрасно, если вы хотите, чтобы к вам обращались с правильным местоимением, но нельзя избежать того факта, что это довольно бесполезно, если вам нужен врач".

"С медсестрой можно разговаривать только в том случае, если вы свободно говорите по-латышски", - продолжает британский телеведущий.

"Полиция? Не надо мне начинать. Если тебя ударят ножом, они заинтересуются, только если это произошло на автобусной полосе".

"А если вас ограбят, они будут тянуть резину до конца", - говорит Кларксон о британской полиции.

Бывший ведущий Top Gear также раскритиковал медленное продвижение британских транспортных систем и ремонт в стране.