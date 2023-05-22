Госполиция просит помощи в поисках без вести пропавшей Китии

Государственная полиция ищет Китию Иванову 2008 года рождения, которая 22 мая в 11:00 во время прогулки за пределами центра поддержки в Аллажи исчезла и не вернулась в центр. Ее местонахождение неизвестно.
Приметы девушки: рост 162 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы длиной до плеч с выбеленными прядями. Одета в синие джинсы, черную куртку с цветочным рисунком, под ней полосатая рубашка, белая спортивная обувь.
Государственная полиция призывает осмотреть изображение девушки и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085936 или 110.
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