"Диверсионно-разведывательная группа" зашла в Белгородскую область. Что известно

Позже он заявил, что в селе Новая Таволжанка с беспилотника якобы было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом, а в селе Гора-Подол загорелся склад сена. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, сообщил губернатор, а после обстрела села Глотово рядом с Грайвороном, по его данным, в больницу доставили мужчину и женщина с минно-взрывными ранениями (женщина в реанимации в тяжелом состоянии).

Днем Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа "зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ". "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал он в телеграм-канале.

Вечером губернатор уточнил, что в Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. По его данным, снарядами повреждены три частных жилых дома, они загорелись. Грайворонский городской округ находится непосредственно на границе с Украиной. Расстояние до Белгорода - около 60 км по прямой.

Что еще известно о ситуации в районе

О причастности к происходящему в Белгородской области заявляют две организации, одна из которых брала на себя ответственность за рейд в Брянскую область в начале марта.