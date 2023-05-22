Кариньш называет разговоры о смене коалиции спекуляциями

На вопрос, могут ли СЗК или "Прогрессивные" присоединиться к действующему правительству после президентских выборов и будет ли сформировано новое правительство с ядром из новых партий, Кариньш ответил, что предпочитает оставить спекуляции политическим обозревателям.

Отвечая на вопрос, станут ли существующие коалиционные партии - "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение - искать нового общего кандидата в президенты, если президент не будет избран 31 мая, премьер-министр напомнил, что он уже предлагал это двум другим партнерам по коалиции, но получил отрицательные ответы.

Поэтому в настоящее время "Новое Единство" работает над тем, чтобы поддержать своего кандидата - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, добавил Кариньш.