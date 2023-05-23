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Напился и избил подругу. В результате девушка погибла

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Семейное насилие
Семейное насилие Фото: Shutterstock

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в убийстве своей подруги, сообщает прокуратура.

Мужчину обвиняют в нанесении девушке тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть.

Согласно обвинению, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приступе ярости несколько раз ударил свою девушку, в том числе по голове. Это привело к ее смерти.

Мужчина также обвиняется в том, что ранее он уже бил свою подругу по голове, что привело к опасной для жизни травме головы.

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