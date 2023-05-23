Киев: активность российской армии в Бахмуте снизилась

"Интенсивность боев в Бахмуте уменьшилась, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - говорится в сообщении Анны Маляр.

Украинские военные, по ее словам, по-прежнему контролируют юго-западную часть города.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", - утверждает заместитель министра обороны Украины.

В пригороде Бахмута продолжаются бои, российская армия пытается занять стратегически важные пункты и несет большие потери, добавила Анна Маляр.

В минувшие выходные глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявили о полном захвате города. Киев утверждает, что бои на окраинах города все еще продолжаются, хотя ситуация критическая. Независимых данных о ситуации в Бахмуте нет.

Галерея: Война в Украине