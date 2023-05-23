Школьная драка в Улброке: полиция начала уголовный процесс

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что в начале мая полиция получила информацию о причинении телесных повреждений учащемуся школы в Улброке. По имеющейся у полиции информации, школьник пострадал во время драки и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против здоровья личности. Потерпевшему школьнику назначена экспертиза для определения тяжести травм.

По данным портала Delfi,

в Улброке двое учащихся 7-го и 8-го классов напали на ученика 7-го класса и нанесли ему серьезные телесные повреждения.

Директор Улброкской средней школы Нормунд Балабка сообщил в e-klase для родителей, что оба школьника признали свою вину.

Мать одного из учащихся школы, который не участвовал в драке, утверждает, что драка началась в школе и ее даже видел один из учителей, но не вмешался. Пострадавший школьник оказался в больнице, где провел несколько дней.

Однако директор школы опроверг эту информацию, заявив, что драка произошла за пределами школы и не продолжалась почти час, прежде чем кто-то ее заметил. Реакция была быстрой, и первоначально пострадавшему помощь оказали в школе, но в целях безопасности была вызвана бригада "скорой". У пострадавшего мальчика не было видимых ушибов.

Как сообщалось, недавно полиция начала уголовный процесс о ножевом ранении учащегося Рижского техникума искусств и медиа. Полиция также расследует дело о драке подростков в Иманте, где толпа молодых людей избивала своего сверстника.