Рижскую думу призывают переименовать улицу Маскавас и еще несколько

"Мне стыдно за свое рабочее место, стыдно говорить, где оно находится - Министерство климата и энергетики находится на улице Маскавас, 156.

Можете ли вы представить ситуацию, когда приходится говорить это украинскому послу", - сказал Шадурскис, выразив надежду, что название улицы будет изменено.

Он предположил, что во время обсуждения вопроса о переименовании улицы в Рижской думе прозвучит аргумент о том, что это дорого, потому что улица Маскавас длинная. "Тогда у меня вопрос, сколько стоит самоуважение и есть ли у него цена", - сказал Шадурскис.