Что тут отрицать - мытье окон - не самая приятная работа. Оно требует много времени и усилий, а результат нередко разочаровывает: даже после нескольких часов мытья на оконных стеклах остаются раздражающие разводы. Часто такой результат - это последствия вашей небрежности. Если вы будете следовать нескольким простым правилам, то идеально чистые окна перестанут быть невыполнимой задачей.
Искусство мытья окон: 7 глупых ошибок, которые портят наши усилия
Чтобы вложенные в мытье окон усилия принесли ожидаемый результат, в сотрудничестве с Kärcher мы расскажем, как избежать популярных ошибок и выбрать правильное оборудование, которое сделает эту работу намного легче, быстрее и приятнее.
Первая ошибка: мыть окна в солнечную погоду
Вы тоже относитесь к тем, кто обычно выбирает солнечные дни для мыться окон? Тогда знайте, что это одна из самых популярных ошибок, которую допускает практически каждый. При стандартном способе уборки правильнее будет выбрать для этой работы пасмурный день без осадков и ветра. Почему это?
Потому что яркие солнечные лучи не позволят достигнуть желаемого результата - они столкнутся со стеклом, молниеносно высушив очищающее средство, а ветер только закрепит эффект.
В результате на окнах будут видны некрасивые разводы, а вся ваша работа будет пущена на ветер.
Комментирует менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис
При мытье окон приборами Kärcher Window Vac рекомендацию мыть окна в пасмурный безветренный день можно не принимать во внимание, поскольку они могут выполнить работу настолько быстро, что окно стандартного размера даже не успеет высохнуть.
Почему так? Во-первых, мытье окон этими устройствами требует использования специализированной химии и двух видов оборудования - пульверизатора с салфеткой из микрофибры (в комплект также входит специально абразивная салфетка для очистки плитки в душевой кабине, препятствующая образованию известковых отложений при регулярной уборке) или виброочиститель KV 4, и сам Window Vac для сбора грязной воды и сушки окна.
Опрыскиваем окно и протираем стекло салфеткой из микрофибры. Микрофибра собирает большую часть грязи и пыли. Более абразивные салфетки из микрофибры доступны для очистки особенно грязных окон (в основном они касаются оконных стекол снаружи). В комплекте также идет пластиковый скребок для удаления птичьего помета или другой трудно очищаемой грязи со стекла, поэтому вам не придется царапать его ногтем или любым другим инструментом, который может повредить стекло.
Оставшуюся в окне влагу с оставшейся грязью собирают, просушив окно с помощью Window Vac. Это позволяет сразу же получить сухое и чистое окно, не позволяя извести, содержащейся в воде, осесть на окне. Кроме того, грязная вода также собирается в устройстве, предотвращая утечки и протечки на подоконнике. Если остается какое-то пятно, оно буквально моментально высыхает без следа. Однако, если окно было особенно грязным и после высыхания на нем видны разводы, его следует вымыть еще раз. Поначалу кажется бредом - приходится опять мыть, но это происходит очень быстро.
Помыть окно стандартного размера можно менее чем за минуту!
Если есть современное остекление от пола до потолка, то - особенно в теплую погоду - окно можно разделить на секции, ведь только тогда есть шанс, что изделие высохнет до того, как оно соберется с грязью.
При современном остеклении от пола до потолка окно можно разделить на секции - особенно в теплую погоду, поскольку только в этом случае есть вероятность, что средство высохнет, прежде чем оно будет убрано вместе с грязью.
Вторая ошибка: пропустить этап подготовки
Работа пройдет значительно быстрее, если до мытья вы освободите окна от всего, что может помешать работе. Во-первых, уберите с подоконника горшки с цветами, а если перед окном стоит диван, то отодвиньте его, чтобы можно было удобно добраться до окна и не нужно было бы мять его ногами.
Сразу же советует снять занавески, чтобы постирать их, поскольку чистое окно и пыльные занавески - не лучший тон.
Если жилье достаточно просторное или даже с несколькими этажами, то работу можно разделить на несколько этапов, например, каждый день мыть окна в одном из помещений. Так вы проделаете работу эффективнее и без усталости.
Третья ошибка: сразу же браться за мытье
При мытье окон большинство из нас придерживается следующей схемы: распылить средство для мытья окон на стекло, протереть, а затем попробовать отполировать окна. Такой подход неправильный, ведь грязь просто размазывается по стеклу, а значит, окна после мытья все равно будут грязными, и вам нужно будет повторить эту процедуру еще несколько раз, чтобы добиться желаемого результата.
Если вы сначала очистите окна от пыли и сухой грязи, а только потом вымоете стекло, результат будет намного лучше, работа займет меньше времени, а также вы значительно сэкономите на средстве для мытья окон.
Если окна давно не мылись и на них скопились "культуры", используйте пылесос с подходящей насадкой для сухой уборки или щетку с телескопической ручкой для труднодоступных мест.
Четвертая ошибка: полировать только стекла
Нужно понимать, что понятие "мытье окон" не означает, что можно ограничиться только полировкой окон. Если вы хотите, чтобы работа была сделана как положено, стоит тщательно очистить и оконную раму, ручку и подоконник - кроме того, с обеих сторон.
Важна и последовательность работы - раму нужно мыть перед мытьем стекла.
Места стыков стекол также следует тщательно очистить - для этого можно использовать старую зубную щетку, но гораздо удобнее будет сделать это пароочистителем. Для пластиковых окон необходимо чистить и дренажные отверстия, где часто скапливается настоящий "слой культур" грязи и плесени - и здесь пароочиститель будет очень хорошим помощником.
Как сами окна, так и оконные рамы и профили оконных рам можно мыть паром при открытой створке, но желательно не делать этого зимой, так как существует риск появления трещин в стеклопакете из-за разницы температур! Даже если само стекло очищено паром, все равно легко собрать всю влагу с помощью устройства Window Vac, который является не только устройством для мытья окон, но и поможет вам очистить душевые кабины, зеркала в дверцах встроенных шкафов для удаления отпечатков пальцев, стеклянные столы, кафель, настенную плитку или плитку за кухонной столешницей или плитой, высушить автомобиль после мойки и т. д.
Еще один совет - если возможно, сначала вымойте все окна внутри, а затем снаружи! Потому что внутренняя сторона окон обычно чище, чем внешняя, а при мытье внешней стороны тряпка будет намного влажнее.
Пятая ошибка: чистить окна в неправильном направлении
Важно учитывать, что для стекла необходима правильная технология очистки:
мойте стеклянные поверхности сверху вниз, чтобы грязь и остатки чистящего средства стекали сверху вниз.
Таким образом, окна следует мыть на всех этапах работы - от сухой уборки до влажной. Чтобы избежать утечки воды и моющих средств в процессе мытья окон, очень удобным решением является вакуумный очиститель окон, который легко собирает лишнюю влагу и даже превращает уборку в довольно увлекательное занятие.
Шестая ошибка: выбирать неподходящие очищающие средства
Производители бытовой химии годами тестируют и повышают эффективность своих продуктов, чтобы сделать уборку проще и быстрее. И упаковка средств для мытья стекол тоже вам в помощь - специальные спреи равномерно и в достаточной степени покрывают стекло.
Имейте в виду, что бытовая химия с более высоким содержанием спирта сохнет быстрее, поэтому маловероятно, что белые пятна или разводы останутся на окне после высыхания.
Если вы выбираете экологически чистое чистящее средство, то сначала следует очистить окна губкой и водой, удалив таким образом большую часть грязи, а затем распылить и очистить специальным средством.
Часто мы не обращаем внимания на то, что внешняя сторона окна может быть покрыта совершенно другими загрязнениями, и пытаемся очистить ее тем же чистящим средством. Правда в том, что внешнюю сторону окна часто необходимо сначала очистить от грязи, и для этого идеально подходит средство для удаления накипи и ржавчины или просто смесь воды и уксуса.
Не экономьте при использовании чистящего средства! Не бойтесь распылять достаточно или по несколько раз, чтобы удалить грязь, так как слишком сильная экономия может оставить на окнах разводы после мытья.
Седьмая ошибка: использование неэффективных инструментов
Стекло не следует чистить абразивными губками, так как их покрытие может оставить на стекле некрасивые царапины. Туалетная бумага, бумажные полотенца или старые газеты тоже не лучший выбор, так как эти "помощники" быстро растворяются, оставляя на стекле разводы и некрасивые пятна. Именно поэтому сухие тряпки из микрофибры являются лучшим выбором для полировки стекла - это средство для чистки и протирки оставляет меньше всего влажных разводов на стекле, его легко сушить и мыть. Салфетка из микрофибры также полирует стекло при чистке, оставляя ваши окна сверкающими.
Если вы выберете правильных помощников, процесс мытья окон будет намного быстрее и проще.
Сегодня существует множество различных вспомогательных средств для эффективного мытья окон. Если у вас есть такая возможность, не медлите и облегчите себе работу, приобретя подходящий вам инструмент. Если ваши окна расположены высоко, купите телескопический стеклоочиститель, который достанет грязь и в самом верху.
Если окна особенно высоки или в доме есть мансардные окна, то у устройства Kärcher Window Vac доступны специальные удлинители, с помощью которых вы также можете очень легко чистить высокие или мансардные окна, так как стеклоочиститель в держателе можно отрегулировать под нужным углом.
Хорошим помощником станет и аккумуляторный вакуумный очиститель окон - это умное устройство не оставляет капель воды и раздражающих разводов на поверхности стекла, к тому же оно пригодится для очистки не только окон, но и зеркал, плитки и даже душевой кабины.
Статья вышла в сотрудничестве с Kärcher
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