Искусство мытья окон: 7 глупых ошибок, которые портят наши усилия

Чтобы вложенные в мытье окон усилия принесли ожидаемый результат, в сотрудничестве с Kärcher мы расскажем, как избежать популярных ошибок и выбрать правильное оборудование, которое сделает эту работу намного легче, быстрее и приятнее.

Вы тоже относитесь к тем, кто обычно выбирает солнечные дни для мыться окон? Тогда знайте, что это одна из самых популярных ошибок, которую допускает практически каждый. При стандартном способе уборки правильнее будет выбрать для этой работы пасмурный день без осадков и ветра. Почему это?

Потому что яркие солнечные лучи не позволят достигнуть желаемого результата - они столкнутся со стеклом, молниеносно высушив очищающее средство, а ветер только закрепит эффект.

В результате на окнах будут видны некрасивые разводы, а вся ваша работа будет пущена на ветер.

Комментирует менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис

При мытье окон приборами Kärcher Window Vac рекомендацию мыть окна в пасмурный безветренный день можно не принимать во внимание, поскольку они могут выполнить работу настолько быстро, что окно стандартного размера даже не успеет высохнуть.

Почему так? Во-первых, мытье окон этими устройствами требует использования специализированной химии и двух видов оборудования - пульверизатора с салфеткой из микрофибры (в комплект также входит специально абразивная салфетка для очистки плитки в душевой кабине, препятствующая образованию известковых отложений при регулярной уборке) или виброочиститель KV 4, и сам Window Vac для сбора грязной воды и сушки окна.

Опрыскиваем окно и протираем стекло салфеткой из микрофибры. Микрофибра собирает большую часть грязи и пыли. Более абразивные салфетки из микрофибры доступны для очистки особенно грязных окон (в основном они касаются оконных стекол снаружи). В комплекте также идет пластиковый скребок для удаления птичьего помета или другой трудно очищаемой грязи со стекла, поэтому вам не придется царапать его ногтем или любым другим инструментом, который может повредить стекло.

Оставшуюся в окне влагу с оставшейся грязью собирают, просушив окно с помощью Window Vac. Это позволяет сразу же получить сухое и чистое окно, не позволяя извести, содержащейся в воде, осесть на окне. Кроме того, грязная вода также собирается в устройстве, предотвращая утечки и протечки на подоконнике. Если остается какое-то пятно, оно буквально моментально высыхает без следа. Однако, если окно было особенно грязным и после высыхания на нем видны разводы, его следует вымыть еще раз. Поначалу кажется бредом - приходится опять мыть, но это происходит очень быстро.

Помыть окно стандартного размера можно менее чем за минуту!

Если есть современное остекление от пола до потолка, то - особенно в теплую погоду - окно можно разделить на секции, ведь только тогда есть шанс, что изделие высохнет до того, как оно соберется с грязью.

При современном остеклении от пола до потолка окно можно разделить на секции - особенно в теплую погоду, поскольку только в этом случае есть вероятность, что средство высохнет, прежде чем оно будет убрано вместе с грязью.