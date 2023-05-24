Как позаботиться о здоровье кожи, чтобы татуировка выглядела так, как задумано?

Уход за татуировкой по дням

И после первой, и третьей и седьмой татуировки необходим равноценный уход за кожей, и начинается он с подбора квалифицированного специалиста, высоких требований к гигиене в тату-салоне, подготовки кожи до и после выполнения татуировки и ухода за ней. дома до полного выздоровления. После того, как татуировка будет закончена, специалист подготовит кожу, а также наложит повязку или полиэтиленовую пленку для защиты арта, а также кожи от дальнейшего травмирования одеждой и риска заражения. Обычно повязку можно снять через час-два, но время зависит от типа и размера татуировки, поэтому этот вопрос должен задать тату-мастеру, который посоветует наиболее подходящее время для снятия повязки.

"В первые дни после татуажа кожа может быть чувствительной, покрасневшей, зудящей и болезненной, может быть некоторая отечность. Некоторое количество крови, прозрачной жидкости или плазмы крови, а также излишки чернил могут выделяться из кожи, что является нормальным явлением в процессе регенерации кожи. Часто встречаются тошнота, головокружение, головная боль и лихорадка, а также аллергические проявления, которые можно лечить местными обезболивающими и антигистаминными препаратами. В долгосрочной перспективе кожа может оставаться более чувствительной, припухшей, могут появиться рубцы, если с первого дня не уделять должного внимания уходу за ней", - говорит консультант Apotheka Арта Богданова.