Как позаботиться о здоровье кожи, чтобы татуировка выглядела так, как задумано?

Татуировка - это больше, чем просто искусство на коже или форма самовыражения. Это медицинская процедура, во время которой специалист с помощью иглы вводит под кожу специальную красящую смесь на глубину от полутора до двух миллиметров, создавая выбранный рисунок.
Каждый прокол открывает крошечные раны в эпидермисе, делая его уязвимым для инфекции, аллергии, рубцевания и других осложнений. При правильном уходе за татуировкой или механически поврежденной кожей можно уменьшить или предотвратить осложнения. Арта Богданова, консультант аптечной сети Apotheka, рассказывает, как ухаживать за выбранным произведением искусства на коже.
"При любом типе повреждения кожи организм постарается как можно быстрее восстановить поврежденные клетки, а также устранить инородные тела и микробы, разбив их на более мелкие частицы и выведя из организма. Татуировочные чернила вводятся в более глубокие слои кожи, где самые крупные частицы чернил остаются навсегда, но небольшая часть более мелких частиц постепенно "путешествует" по слоям эпидермиса, пока не будет удалена из организма. В процессе "путешествия" чернил по слоям кожи и деградации старых клеток интенсивность татуировки со временем может исчезнуть, но это не поддается измерению, так как зависит от каждого отдельного организма. С другой стороны, время заживления татуировки будет зависеть от самочувствия организма, размера татуировки, ее размещения и ухода до и после процедуры. Очищение, увлажнение и защита кожи от внешних раздражителей важны для заживления", - говорит консультант Apotheka Арта Богданова.
Уход за татуировкой по дням
И после первой, и третьей и седьмой татуировки необходим равноценный уход за кожей, и начинается он с подбора квалифицированного специалиста, высоких требований к гигиене в тату-салоне, подготовки кожи до и после выполнения татуировки и ухода за ней. дома до полного выздоровления. После того, как татуировка будет закончена, специалист подготовит кожу, а также наложит повязку или полиэтиленовую пленку для защиты арта, а также кожи от дальнейшего травмирования одеждой и риска заражения. Обычно повязку можно снять через час-два, но время зависит от типа и размера татуировки, поэтому этот вопрос должен задать тату-мастеру, который посоветует наиболее подходящее время для снятия повязки.
"В первые дни после татуажа кожа может быть чувствительной, покрасневшей, зудящей и болезненной, может быть некоторая отечность. Некоторое количество крови, прозрачной жидкости или плазмы крови, а также излишки чернил могут выделяться из кожи, что является нормальным явлением в процессе регенерации кожи. Часто встречаются тошнота, головокружение, головная боль и лихорадка, а также аллергические проявления, которые можно лечить местными обезболивающими и антигистаминными препаратами. В долгосрочной перспективе кожа может оставаться более чувствительной, припухшей, могут появиться рубцы, если с первого дня не уделять должного внимания уходу за ней", - говорит консультант Apotheka Арта Богданова.
После снятия повязки кожу следует осторожно промыть теплой водой и нанести на нее крем или мазь, в состав которых входят регенерирующие клетки вещества, такие как гиалуроновая кислота, глицерин, центиль азиатский, пантенол, алоэ вера и антиоксиданты (ретинол, витамин С и Е, ниацинамид (витамин В3)). После обработки коже необходимо дать ей подышать. Не рекомендуется использовать влагоудерживающие средства, содержащие вещества нефтепереработки, такие как вазелин, а также не рекомендуется покрывать кожу воздухонепроницаемой и влагонепроницаемой повязкой, под которой могут размножаться бактерии. Также не рекомендуется носить одежду из синтетических тканей и обтягивающую одежду.
На второй и третий день татуировка может стать тусклой и мутной, начнут образовываться струпья. Кожу необходимо очищать два раза в день и наносить увлажняющие средства. Для поддержания уровня влаги в коже рекомендуется использовать продукты, регенерирующие клетки, или продукты с маслом кокоса и жожоба, маслом ши, жирными кислотами омега-3 и омега-9.
На четвертый и пятый день покраснение должно пройти. Струпья на коже не следует отрывать. Кожу нужно продолжать очищать и увлажнять два раза в день.
Через неделю или две струпья постепенно отделятся от поверхности кожи. Этот процесс должен проходить естественным путем, их нельзя отрывать. Кожа может чесаться, поэтому рекомендуется чаще наносить крем нежными и массирующими движениями, чтобы уменьшить зуд и не расчесывать раздраженное место.
От двух недель и даже до месяца верхний слой кожи будет находиться на завершающей стадии заживления, и большая часть избыточных клеток отпадет, но татуировка все еще может выглядеть мутной, так как полное выздоровление более глубоких клеток может занять до четырех месяцев. Поэтому следует продолжать регулярно увлажнять кожу. После завершения процесса заживления во всех слоях кожи татуировка должна выглядеть так, как задумал художник.
Через месяц рекомендуется дополнить ритуал ежедневного ухода солнцезащитным кремом для защиты татуировки и кожи. Если татуировка была получена весной или летом, когда интенсивность солнца сильная и вредная для кожи, то произведение искусства рекомендуется защищать от солнца легкой и свободной одеждой. Не рекомендуется использовать солнцезащитный крем на этапе заживления татуировки, потому что:
- его консистенция в большинстве случаев густая и не пропускает кислород к коже в достаточном количестве;
- защитный крем может не полностью впитаться, создавая липкую и влажную среду, которая способствует размножению бактерий в открытых ранах,
- ароматизаторы, добавленные в защитный крем, могут дополнительно раздражать кожу.
После того, как татуировка зажила, рекомендуется использовать солнцезащитный крем всякий раз, когда человек находится на солнце. Защитный крем рекомендуется наносить на кожу за 15 минут до выхода на улицу и повторять каждые два часа при длительном пребывании на солнце.
Советы по сохранению татуировки на долгий срок
1. Регулярное очищение кожи нежными средствами без запаха.
2. Прием воды в количестве, необходимом организму для естественного сохранения уровня влажности кожи. Человеку необходимо потреблять в среднем 35 миллилитров воды на килограмм массы тела в день, но на желаемое количество жидкости влияет физическая активность, состояние здоровья и другие факторы.
3. Восстановление уровня увлажненности кожи возрастными косметическими средствами, выбирая средства, содержащие увлажняющие компоненты: глицерин, пантенол, витамин Е, масло жожоба, масло ши, гиалуроновую кислоту, антиоксиданты, коллаген и другие вещества.
4. Сбалансированное и здоровое питание. В рацион рекомендуется включать коллаген, протеины, антиоксиданты, которые в целом способствуют процессу регенерации тканей. Диета также должна быть спланирована таким образом, чтобы в ней не было недостатка в белках, углеводах или необходимых витаминах.
5. При необходимости рацион можно дополнить пищевыми добавками: витамин А (способствует выработке коллагена в организме), витамины группы В (способствует регенерации кожи, снимает воспаление, способствует заживлению), витамин С (способствует выработке коллагена, выравнивает тон кожи и повышает эластичность кожи) и витамин Е (улучшает микроциркуляцию в коже).
6. Выбирайте одежду из мягкой ткани.
7. Регулярная защита кожи с помощью солнцезащитного крема.
8. Контроль набора и потери веса, чтобы кожа не растягивалась.
Время лечит все раны, но и сам человек может на многое повлиять, чтобы способствовать процессу, тем самым убедившись, что татуировка именно такая, какой он хотел ее видеть.
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