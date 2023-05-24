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В четверг увеличится облачность; в Курземе станет прохладнее

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: dpa/scanpix

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Днем температура воздуха составит от +13 градусов на западном побережье Курземе до +25 градусов в центральной и восточной частях страны.

Слабый ветер сменится умеренным западным ветром, дождевые тучи местами вызовут сильные порывы ветра.

В Риге значительных осадков не ожидается, несмотря на то, что в первой половине дня будет облачно. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер, который сменит направление на северо-западное. В первой половине дня температура воздуха поднимется до +24 градусов, вечером похолодает до +15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в лесах растет пожароопасность, местами в Видземе и Земгале она стала очень высокой, в связи с чем в силе оранжевое предупреждение.

Галерея: Солнечный день в Риге

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