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Умерла Тина Тернер

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Тина Тернер
Тина Тернер Фото: WOLFGANG RATTAY

Американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет в Швейцарии, сообщает в среду, 24 мая, британский телеканал Sky News со ссылкой на агента певицы.

В заявлении говорится: "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария".

"Вместе с ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания".

Родившаяся в США звезда была одной из самых любимых рок-певиц, котарая прославилась своей сценической харизмой и серией хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.

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