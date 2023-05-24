Умерла Тина Тернер

В заявлении говорится: "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария".

"Вместе с ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания".

Родившаяся в США звезда была одной из самых любимых рок-певиц, котарая прославилась своей сценической харизмой и серией хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.