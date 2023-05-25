KNAB, предположительно, решил закрыть уголовное дело Rīgas satiksme о закупке транспорта

Задержания и аресты в рамках этого дела прошли в конце 2018 года. Некоторые из арестованных по делу позже были отпущены из-под стражи под залог, а остальные - без залога. Общая сумма залога составила 870 000 евро.

Из ранее предоставленной KNAB информации о данном уголовном производстве следует, что оно было начато, поскольку, возможно, представители чешских и польских компаний по согласованию с ответственными должностными лицами Рижской думы и Rīgas satiksme, а также с представителями компании, связанной с Rīgas satiksme, привлекли физическое лицо и лиц, связанных с ним, для осуществления преступной деятельности. Эти лица, вероятно, занимались легализацией средств, полученных преступным путем, и организовали финансовый поток путем привлечения как реальных, так и фиктивных компаний, тем самым обеспечив выплату взяток ответственным должностным лицам Рижской думы и Rīgas satiksme в связи с тремя закупками.

KNAB пояснил, что в уголовном производстве, возбужденном ведомством, возможные суммы взяток составляли процент от общей суммы заключенного договора.

В программе TV3 Nekā personīga ранее прозвучало, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай в виде взяток в среднем выплачивалось 5-7%. Общая сумма трех закупок превышает 270 млн евро, поэтому в виде взяток могло быть выплачено 13,5-20 млн евро.

Расследование этих сделок также велось в Польше и Чехии.