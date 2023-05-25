"Один день обучения – и ты в боевой бригаде". Действительно ли мобилизованные в ВСУ без подготовки оказываются на фронте

Учения для украинцев проводят также США, Германия, Чехия, Польша и другие страны. Преимущественно там они овладевают западным оружием.

Обеспечить такой уровень подготовки тысячам мобилизованных гораздо сложнее.

"Каждый день на вес золота"

"Когда началась война, на фронт пошли мотивированные и подготовленные добровольцы, кто хорошо понимал, что происходит. С весны до осени 2022-го шли мотивированные, но неподготовленные. А потом уже пришло время немотивированных и неподготовленных. И как раз на этом этапе центры подготовки начали наращивать свою работу. С ними есть обратная связь, качество обучения подтягивается. Важно понимать, что потребности в рамках мобилизации диктует фронт", - рассказал Би-би-си старший сержант одной из бригад.

Он отвечал за дополнительную практическую подготовку мобилизованных в своем предыдущем подразделении. Также участвовал в контроле за обучением на полигонах ВСУ.

В его бригаде к инструкторской работе привлекали раненых бойцов: они могли чередовать лечение с преподаванием.

Приглашали также иностранных специалистов из США, Австралии, Новой Зеландии, Канады.

Именно таких наставников мобилизованные ценят больше всего: знающих все по собственному опыту.

"В нашем подразделении каждый мобилизованный, независимо от предварительной подготовки, проходит еще минимум 10 дней базовых военных тренировок. Вечером после учебы - беседы, анализируем их действия. Инструкторы оценивают. Нам нужны воины. Мы не заинтересованы в том, чтобы после первого обстрела человек сбежал или погиб", - говорит военный.